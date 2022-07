La manette sans fil Xbox Series est à un prix digne du Prime Day

Avis aux possesseurs d'une console Xbox Series ! L'enseigne française de la Fnac profite du Prime Day d'Amazon pour proposer la manette sans fil de Microsoft à moins de 50 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La Fnac fait plaisir aux possesseurs de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S en leur permettant de se procurer une manette sans fil Xbox en promotion.

Proposée en temps normal à 59,99 euros sur le store officiel de Microsoft, la manette sans fil Xbox Series disponible dans son modèle Shock Blue est à 49,99 euros chez la Fnac ; soit une économie réalisée de 10 euros. Pour information, la livraison gratuite du produit peut se faire à domicile ou en magasin Fnac.

Pour rappel, la manette Xbox Series est équipée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. La manette est aussi dotée d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android.