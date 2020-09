Macron se moque des anti-5G : « je ne crois pas au modèle Amish »

Emmanuel Macron prône l’urgence de la 5G en France. Lors d’une allocution devant des centaines d’entrepreneurs du numérique, le président s’est moqué des détracteurs de la 5G. Le dirigeant a notamment comparé les anti-5G à des défenseurs du « modèle Amish », souhaitant imposer « le retour de la lampe à l’huile ».

Invoquant le principe de précaution, 70 élus de gauche et écologistes ont signé un moratoire sur la 5G. Ils souhaitent ainsi pousser l’Arcep à reporter le lancement des enchères 5G en France, prévu le 29 septembre 2020. Sans la moindre preuve scientifique, les élus assurent que le réseau du futur va augmenter la consommation d’électricité dans l’Hexagone.

Devant les entreprises de la French Tech, Emmanuel Macron s’est farouchement opposé aux élus qui demandent de repousser le déploiement de la 5G alors que la France accuse déjà du retard sur la plupart des pays européens. « J’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile ! Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l’écologie contemporaine » s’est moqué Emmanuel Macron.

« La France est le pays des Lumières, c’est le pays de l’innovation. On va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G. La France est un pays de réseaux et d’équipements, historiquement les routes, les canalisations d’eau, et maintenant le numérique » précise le président de la République, confirmant les ambitions du gouvernement. Emmanuel Macron souligne que le but est « d’avoir la 3G/4G partout » mais qu‘il est impératif d’aller plus loin avec le réseau 5G.

En France, les premiers forfaits 5G sont attendus d’ici la fin de l’année 2020. Orange, SFR, Free Mobile et Bouygues Télécom ont déjà activé un total de 462 antennes 5G en France, affirme l’Arcep. Malgré les moratoires, le déploiement du réseau du futur suit donc son cours. Que pensez-vous de la position d’Emmanuel Macron ? On attend votre avis dans les commentaires.

