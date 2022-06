macOS Ventura : Apple dévoile la liste des iMac, Mac et MacBook compatibles

macOS Ventura arrivera sur les ordinateurs compatibles dans le courant de l'automne. Lors de la WWDC 2022, Apple a d'ailleurs révélé la liste des iMac, Mac et MacBook qui pourront installer la mise à jour. Malheureusement, plusieurs références plus anciennes seront privées du système d'exploitation.

Ce lundi 6 juin 2022, Apple a sifflé le coup d'envoi de la WWDC 2022, la conférence annuelle pour les développeurs. Comme prévu, le géant américain a profité de la keynote d'ouverture pour annoncer les prochaines nouveautés de ses systèmes d'exploitation. Après s'être étendu sur iOS 16 et watchOS 9, Apple a levé le voile sur macOS Ventura, le nouvel OS des MacBook.

Parmi les nouveautés phares de la mise à jour, on trouve Stage Manager, un nouveau système qui permet de prévisualiser une fenêtre ouverte, Continuity, une évolution de la logique Apple d'interaction entre les appareils, des onglets partagés sur Safari ou encore un Spotlight amélioré.

Voici la liste des Mac compatibles avec macOS Ventura

Dans la foulée de la conférence, Apple a divulgué la liste des ordinateurs qui pourront passer à macOS Ventura. Cette nouvelle mise à jour fait l'impasse sur de nombreux Mac plus anciens. Voici la liste complète :

iMac (modèle 2017 et modèles ultérieurs)

iMac ProMacBook Air (modèle 2018 et modèles ultérieurs)

MacBook Pro (modèle 2017 et modèles ultérieurs)

Mac Pro (modèle 2019 et modèles ultérieurs)

Mac mini (modèle 2018 et modèles ultérieurs)

MacBook (modèle 2017 et modèles ultérieurs)

Concrètement, les iMac, les MacBook Air et les MacBook Pro lancés en 2015 ne pourront pas passer à macOS Ventura. C'est également le cas des Mac Pro 2013, des Mac mini de 2014 et du MacBook lancé en 2016. Evidemment, ces ordinateurs continueront de fonctionner correctement. Ils ne pourront tout simplement pas profiter des dernières nouveautés logicielles de la marque.

Sur le même thème : Vous pourrez bientôt utiliser votre iPhone en guise de webcam pour Mac

Comme c'est le cas pour iOS 16, watchOS 9 et iPadOS 16, macOS Ventura est d'ores et déjà disponible en version beta pour les développeurs. On vous déconseille de l'installer sur votre machine principale. Une beta publique sera déployée au début du mois de juillet 2022. La version finale de la mise à jour n'est pas attendue avant l'automne.