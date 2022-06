Apple transforme Carplay en ordinateur pour les voitures

Apple présente la nouvelle version de Carplay. Une version qui ne se contente plus uniquement de déporter sur un grand écran certaines applications. Le système devient l’ordinateur du véhicule et contrôle l’ensemble des composants électroniques. Les premières voitures équipées seront annoncées en 2023.

Pour connecter votre smartphone à votre voiture, il existe deux systèmes : Android Auto chez Google et Carplay chez Apple. Jusqu’à présent, les deux systèmes apportent le même service : vous aider à rester concentré sur la route sans pour autant être totalement déconnecté. Vous pouvez profiter de votre musique. Vous pouvez appeler et recevoir des messages (et même y répondre grâce aux commandes vocales). D’autres applications profitent de cette connectivité, comme Apple Plans ou Google Maps.

Lire aussi – Apple Plans se refait une beauté avec des villes tout en 3D

Mais ces systèmes viennent en complément de l’ordinateur de bord de la voiture. Ils ne gèrent pas les systèmes dédiés du véhicule : les sondes, les jauges, les détecteurs, etc. Ils ne gèrent pas non plus les systèmes embarqués, comme les feux, les essuie-glaces, la climatisation ou les vitres électriques. Nous le voyons bien avec les voitures de Tesla : l’ordinateur embarqué y gère tout. Et si Carplay devenait justement un système d’exploitation à part entière ?

Carplay devient un véritable ordinateur de bord pour les voitures

Aujourd’hui, à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC, Apple a présenté la prochaine version de Carplay. Une version qui n’a pas pour objectif que de gérer vos notifications, vos appels et votre musique, mais qui se veut être le centre névralgique de la voiture, comme cela avait fuité fin 2021. Apple a en effet dévoilé une version de Carplay capable de gérer l’ensemble des éléments électroniques de la voiture, offrant une intégration profonde entre les modules d’assistance à la conduite, les services de navigation, les applications multimédias et les technologies propres à la voiture. Des widgets viendront compléter l’ensemble pour fournir la météo sur le trajet, un calendrier, ou des informations domotiques.

Carplay « nouvelle génération » n’est donc pas qu’un simple « middleware » pour brancher son smartphone à sa voiture. C’est un véritable système complet qui offre la possibilité au conducteur d’afficher les bonnes informations aux bons endroits, grâce à la combinaison de plusieurs écrans. Vous pouvez voir en tête de cet article un bon exemple : les informations de navigation sont affichées sous les yeux du conducteur, entre la jauge de vitesse et l'indicateur du mode de la boite de vitesse automatique (avec le compte-tour).

Bien sûr, cela va nécessiter une forte intégration avec les marques automobiles. Mais Apple a d’ores et déjà des partenaires, dont Renault en France, mais aussi Audi, Mercedes, Porsche, Nissan, Ford, ou Jaguar. Les premiers véhicules compatibles seront annoncés en début d’année prochaine.