L’excellent MacBook Air avec M3 d’Apple est à prix canon, ce sont les soldes avant l’heure !

N'attendez pas les prochaines soldes d'été pour vous offrir le MacBook Air avec M3 ! En ce moment, l'excellent ordinateur portable signé Apple bénéficie d'une jolie réduction de 250 euros chez Rakuten, grâce au vendeur Carrefour.

À moins de deux semaines du coup d'envoi des soldes d'été 2025, Rakuten effectue une superbe offre promotionnelle sur le MacBook Air équipé de la puce M3. Depuis la boutique officielle Carrefour, l'ordinateur portable Apple proposé dans un coloris noir est à 849,99 euros au lieu de 1099 euros. Cela représente une belle remise de 250 euros (soit 22 %) de la part du site marchand. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile et les membres du ClubR Rakuten auront droit à un cashback supplémentaire.

Lancé par Apple au début du mois de mars 2024, le MacBook Air possède un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces. Celui-ci dispose de la technologie IPS, d'une résolution de 2560 x 1664 pixels à 224 pixels par pouce, d'une luminosité de 500 nits, de la prise en charge d’un milliard de couleurs et d'une large gamme de couleurs (P3).

L'ordinateur portable de la firme de Cupertino lié au bon plan Rakuten embarque aussi une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go en SSD, une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh et une autonomie maximale de 18 heures suivant son utilisation. Pour terminer, la connectivité de l'Apple MacBook Air comprend le Wifi 802.11 ax 6E, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4.