Mac Studio : le prix de l’ordinateur Apple s’effondre grâce à ce cumul de réductions

Le Mac Studio fait l'objet d'une superbe offre promotionnelle pour les soldes d'été 2025. L'ordinateur Apple bénéficie en effet d'une réduction globale de presque 1150 euros chez Rakuten, depuis la boutique française officielle Darty.

L'édition estivale des soldes 2025 continue avec cette offre venant de Rakuten. À l'occasion de l'événement commercial, le site e-commerce effectue une grosse remise sur l'achat d'un ordinateur Apple, par l'intermédiaire du vendeur officiel Darty. Disponible dans un coloris argent, le Mac Studio avec sa puce M2 Max est au prix de 1301,20 euros au lieu de 2399 euros.

La réduction de près de 1100 euros se fait grâce à une remise immédiate de 43 % de la part du site e-commerce et à une deuxième remise de 50 euros avec le code ORDI50. Pour information, le coupon de réduction valable jusqu'à ce samedi 5 juillet 2025 doit être saisi lors de l'étape de la commande.

Aussi, les membres du ClubR Rakuten obtiendront un cashback supplémentaire de 52,05 euros à valoir sur une prochaine commande passée sur le site Rakuten. En prenant en compte l'ensemble des réductions, l'Apple Mac Studio revient au tarif de 1249,15 euros.

L'Apple Mac Studio en détails

Sorti au cours de l'année 2023, le Mac Studio lié au bon plan Rakuten (référence MQH73FN/A) est doté d'une mémoire vive de 32 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, du système macOS Ventura 13.0 et de la puce M2 Max fabriquée par Apple.

L'ordinateur de bureau de la marque à la Pomme est également équipé de quatre ports Thunderbolt 4, d'un port Ethernet, d'un port HDMI, de deux ports USB-A et d'une prise casque. La norme Wi‑Fi 6E et la technologie sans fil Bluetooth 5.3 sont aussi de la partie. Pour terminer, l'appareil affiche des dimensions de 9,5 cm de hauteur, 19,7 cm de largeur et 19,7 cm de profondeur, ainsi qu'un poids de 2,7 kilos.