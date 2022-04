Apple prépare 9 nouveaux Mac avec une puce M2, voici tous les modèles attendus dès fin 2022

Apple travaillerait actuellement sur sa nouvelle puce M2, qui devrait équiper dès fin 2022 au moins 5 nouveaux modèles de Mac. Voici la liste complète de tous les modèles qui devraient arriver prochainement.

Peu de temps après avoir dévoilé la liste de tous les Mac qui arriveront d’ici la fin 2022, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman vient d’annoncer quels seront les modèles qui seront propulsés par les nouvelles puces M2, que l’on attend dans certains modèles de MacBook à la fin de l’année. D’après lui, ce ne sont pas moins de 9 appareils qui vont utiliser la nouvelle génération de puce.

D’après ses sources, Apple va tout d’abord lancer sa puce M2 dans de nouveaux MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini peu de temps après la sortie des iPhone 14. Pour rappel, la puce M2 ne sera pas très différente de la première génération. Elle utilisera 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, contre 8 pour la puce M1. En plus du gain de performances sur la partie graphique, on s’attend également à ce qu’elle soit encore plus économe en énergie. Apple prévoirait également de dévoiler un modèle de Mac mini équipé d’une puce M2 Pro plus puissante.

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces utiliseront des puces M2 Pro et M2 Max.

En 2023, Apple devrait rafraichir sa gamme de MacBook Pro haut de gamme avec de nouveaux modèles 14 et 16 pouces équipés de puces M2. Ils embarqueraient des puces M2 Pro et M2 Max, qui succèderont directement aux M1 Pro et M1 Max des modèles actuels. Mark Gurman précise que la puce M2 Max embarquerait un CPU à 12 cœurs (contre 10 cœurs pour la M1 Max) et un GPU à 38 cœurs (vs 32 cœurs), avec 64 Go de mémoire unifiée.

Enfin, nous savions déjà qu’Apple avait dans les cartons un nouveau Mac Pro, puisqu’il avait évoqué l’appareil à la fin de sa conférence de printemps 2022. D’après Mark Gurman, ce monstre de puissance serait propulsé par le successeur du processeur M1 Ultra, que l’on nommera pour l’instant M2 Ultra. Voici un récapitulatif de tous les modèles qu’Apple va équiper d’une puce M2.

Source : Bloomberg