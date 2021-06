Mac M1 : macOS 11.4 corrige l’usure anormalement rapide de leur SSD

Certains Mac M1 semblaient touchés par un problème d'usure anormale de leur SSD. La mise à jour macOS 11.4 a corrigé le problème. Une source interne chez Apple indique que le bug était en réalité sans danger pour les volumes SSD : “l'usure anormale” de ces périphérique trahissait en réalité l'affichage de chiffres erronés à cause d'un problème dans le programme chargé de mesurer l'utilisation des périphériques de stockage.

Depuis quelques semaines, des clients des nouveaux Mac M1 rapportaient un problème d'usure excessivement rapide de leur volume de stockage SSD. Les utilisateurs touchés ne constataient, au demeurant, aucun problème dans l'utilisation de leur machine. Mais les chiffres affichés dans l'Utilitaire Disque ou dans le Rapport système semblaient complètement aberrants.

Le problème semble en tout cas avoir été totalement corrigé dans macOS 11.4. Une source interne d'Apple citée par TechRadar aurait expliqué en off qu'à aucun moment les volumes SSD des machines touchées n'ont réellement subi d'usure anormale. Le soucis venait en effet d'un bug dans le programme chargé de récupérer les statistiques d'utilisation des périphériques de stockage.

La mise à jour macOS 11.4 semble avoir corrigé un bug du SSD dans les Mac M1

L'un des utilisateurs qui avaient initialement rapporté le soucis, Hector Martin, confirme sur Twitter que macOS 11.4 a tout corrigé. Comme plusieurs utilisateurs, il refuse néanmoins de croire à des chiffres erronés et maintient que le bug en question a accéléré l'usure de son volume de stockage. macOS Big Sur 11.4 corrige une série de bugs et failles de sécurité et lance les abonnements aux Podcasts.

Les notes de version citent un problème avec les bookmarks et d'affichage des pages web après la sortie de veille dans Safari, un problème d'exportation dans Photos, un bug dans Preview susceptible de provoquer des crashes lors de l'ouverture de certains fichiers PDF ainsi qu'un bug qui survient sur le MacBook Pro 16″ lors du lancement du jeu Civilization VI.

A aucun moment Apple ne fait mention du bug d'usure anormale du SSD des Mac M1, même si le problème semble effectivement corrigé depuis la mise à jour. On espère en tout cas qu'il s'agit vraiment d'un problème d'affichage plutôt qu'un problème d'usure réel. Espérons simplement que le problème ne causera pas l'obsolescence accélérée de ces appareils.

