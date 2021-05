Apple met à jour MacOS et corrige une grosse faille de sécurité

Apple vient de publier une mise à jour pour MacOS. Big Sur 11.4 corrige une grosse faille de sécurité qui pouvait être exploitée par un malware pour prendre des screenshots à votre insu. Divers bugs sont aussi corrigés dans cette update.

Apple a publié une nouvelle mise à jour pour MacOS : Big Sur 11.4. Elle apporte son lot de nouveautés, comme une prise en charge plus étendue des GPU externes ou la correction de divers bugs. Elle corrige aussi une faille Zero Day qui pouvait être exploité par des logiciels malveillants.

La société Jamf, spécialisée dans la protection informatique, a en effet pointé du doigt une faille très sérieuse du système d’exploitation de la firme de Cupertino. Elle était en effet exploitée par le malware XCSST qui visait surtout les développeurs, puisqu’il s'intéresse en particulier aux projets sous Xcode. Ce malware est décrit comme très vicieux, puisqu’il est capable de prendre des captures d’écran de manière furtive et donc de récupérer des données sensibles. Il est aussi capable d’enregistrer les sons du microphone et l’image de la webcam, et ce sans demander d’autorisation.

Apple trouve qu'il y a trop de malware sur MacOS

Il est intéressant de noter que tous les Mac sont concernés, même ceux qui disposent d’un processeur ARM M1. Bien entendu, seule une poignée d’utilisateurs semble touché, mais ce patch est tout de même salutaire pour tous les Apple Fans en termes de sécurité. Il suffit de télécharger la dernière version de Big Sur, la 11.4, pour être tranquille.

Néanmoins, cette nouvelle affaire devrait agacer la firme de Cupertino. Craig Federighi a récemment affirmé que le nombre de virus sur MacOS était inacceptable. Apple a toujours été réputé pour proposer un environnement plus sain par rapport à la concurrence, mais les choses semblent changer doucement.

Une telle histoire ne joue pas en la faveur de la société, surtout qu’elle est à un tournant de son histoire en termes d’informatique. Les premiers MacBook M1 tournant avec un processeur maison sont sortis il y a quelques mois et il se pourrait bien que des nouveaux MacBook Pro M1 soient annoncée lors de la WWDC qui se déroulera du 7 au 11 juin prochain.