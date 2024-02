M6 annonce le lancement de sa propre plateforme de streaming pour concurrencer TF1+, c’était sûr !

Hier, Nicolas de Tavernost a annoncé deux grandes nouvelles lors d’une interview pour Le Figaro : son départ de la présidence de M6, et le lancement d’une toute nouvelle plateforme de streaming baptisée M6+. Il ne faudra pas regarder bien loin pour y voir là une concurrente directe à TF1+, lancée il y a quelques semaines seulement.

S’il y a bien une chose que l’on ne peut pas enlever à feu Salto, c’est que la mort du « Netflix à la française » a fait naître quelques petits. TF1 a été la première à dégainer avec TF1+, lancé en ce début d’année 2024. Ce n’était qu’une question de temps avant que sa rivale de toujours ne réponde avec son propre service de SVOD. Difficile donc d’être surpris lorsque M6 annonce se lancer à son tour dans ce milieu décidément très prisé du streaming.

C’est dans les colonnes du Figaro que Nicolas de Tavernost, PDG du groupe M6, dévoile ses plans en la matière. Ou plutôt, futur ex-PDG, puisque cette interview a surtout été l’occasion pour l’homme d’affaires d’annoncer son départ des commandes de M6. Son successeur a d’ailleurs déjà été désigné, en la personne de David Larramendy, actuel dirigeant du département Publicité. Celui-ci aura donc la lourde tâche de gérer le lancement de M6+.

La plateforme de streaming M6+ se dévoilera le 6 mars prochain

« Nos objectifs sont clairs : doubler a minima la consommation sur la plateforme avec 1 milliard d’heures consommées et tripler les revenus streaming pour atteindre 200 millions d’euros à horizon 2028 », glisse Nicolas de Tavernost au Figaro. Des objectifs ambitieux, surtout sur un marché déjà largement occupé par les géants américains et d’ores et déjà investi par TF1. Du reste, si aucun détail n’a encore été dévoilé à propos de la future plateforme, on imagine sans mal qu’elle reprendra le modèle de TF1+.

On s’attend donc à un service de SVOD entièrement gratuit, avec une formule payante pour supprimer les publicités — ce qui la différenciera de sa grande sœur 6Play Max. Celle-ci devrait proposer l’ensemble des programmes de M6, ainsi que des séries et des films exclusifs à celle-ci. Enfin, les replays des émissions de la chaîne seront probablement disponibles rapidement après leur diffusion. Nicolas de Tavernost nous donne rendez-vous le 6 mars prochain pour en savoir plus sur ce nouveau projet.

Source : Le Figaro