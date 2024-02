Canal+ et UGC lancent une nouvelle offre pour les jeunes qui allie cinéma et streaming

Bonne nouvelle pour les jeunes, une nouvelle offre destinée aux moins de 26 ans vient de voir le jour grâce à Canal+ et UGC. Celle-ci est destinée à pouvoir profiter non seulement des chaînes du groupe Canal, mais aussi aux derniers films au cinéma.

Si vous avez moins de 26 ans et que vous aimez à la fois la télévision et le cinéma, vous serez peut-être intéressé par la nouvelle offre lancée par Canal+ et UGC Cinéma. Les deux groupes se sont associés pour créer un abonnement unique qui combine l'accès aux chaînes Canal+ et la carte UGC illimité, qui permet d'entrer en illimité dans tous les cinémas UGC.

Il s'agit d'un partenariat historique entre les marchés du petit et du grand écran, traditionnellement rivaux. L'objectif est d'attirer les jeunes téléspectateurs qui se tournent de plus en plus vers les plateformes de streaming et les services de vidéo à la demande. En leur proposant une large palette de contenus, des films aux séries en passant par les documentaires et le sport, les deux groupes les fidéliser et leur offrir un énorme choix de contenu à regarder.

Combien coûte le nouvel abonnement dédié aux jeunes ?

L'abonnement est proposé au prix de 25,94 euros par mois, ce qui est une bonne affaire par rapport aux prix individuels de la carte UGC illimité -26 ans (19,90 euros par mois) et de l'offre Canal+ -26 ans (13,99 euros par mois). Cela représente une économie de 7,95 € par mois, soit 95,40 € par an. L'offre est toutefois limitée à 10 000 abonnés : 5 000 clients Canal+ existants et 5 000 nouveaux.

D’ailleurs, les 5000 premiers jeunes déjà abonnés à Canal+ -26 ans et à l’offre RAT+ pourront aussi bénéficier d’un tarif préférentiel pour l’offre UGC Illimité -26 ans à 11,95 € par mois au lieu de 19,90 € par mois. L'abonnement est disponible à partir du 7 février 2024, selon le principe du premier arrivé, premier servi.

UGC modifie également ses autres offres

UGC Cinéma a également annoncé quelques changements et nouveautés dans ses abonnements. À partir de mai 2024, les prix de ses cartes mensuelles augmenteront, pour la première fois depuis 2016. La carte UGC illimité pour les moins de 26 ans coûtera 19,90 € au lieu de 17,90 €, la carte UGC illimité coûtera 23,90 € au lieu de 21,90 € et la carte UGC illimité Duo coûtera 39,90 € au lieu de 36,80 €.

Pour compenser cette augmentation, UGC Cinéma a créé de nouveaux abonnements et avantages pour ses clients. Par exemple, la carte UGC illimité Famille, à 49,90 € par mois, permet à l'abonné d'inviter jusqu'à trois personnes à chaque séance. La carte UGC illimité Semaine, à 19,90 € par mois, donne accès au cinéma du lundi au vendredi, tandis que la carte UGC illimité Week-end, à 19,90 € par mois, donne accès au cinéma du vendredi au dimanche. La carte UGC illimité Viva l'Opéra !, à 34,90 € par mois, quant à elle, permet à l'abonné de profiter à la fois du cinéma et de l'opéra.

Mieux encore, UGC Cinéma a réduit les prix des confiseries et des billets pour les accompagnateurs. Avec les cartes UGC illimité et UGC illimité -26, l'abonné peut désormais acheter une place pour un ami au prix de 8 € à chaque séance. Les nouveaux abonnements sont accessibles aux abonnés existants dès à présent, UGC envisageant un passage complet en mai pour ceux qui ont fini leur engagement, ou le mois d’après pour les autres.

« Ces nouvelles offres sont à l’image de nos spectateurs, de notre identité, de notre histoire, et cherchent avec audace à faciliter l’accès au cinéma. Faire vivre la passion du cinéma et encourager la curiosité des spectateurs en exposant toute la diversité des films est au cœur de l’ambition portée par notre entreprise », déclare Brigitte Maccioni, PDG du groupe UGC.