M6 se lance à son tour dans le streaming payant avec 6Play Max

Après TF1 et son service myTF1 Max, c'est au tour de M6 de se lancer à son tour sur le marché des services de streaming payant. En effet, la chaîne vient de présenter 6play Max. Proposée à partir de 3 euros par mois, cette offre permettra aux abonnés de profiter de plus de 6500 heures de programmes des différentes chaînes du groupe M6, le tout sans publicité.

Pour les chaînes de TV publiques et privées, les plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+ représentent un sérieux manque à gagner. Voilà pourquoi de plus en plus de chaînes font en sorte de proposer des services similaires. C'est par exemple le cas de TF1 avec myTF1 Max, qui permet de profiter de l'ensemble des contenus des chaînes du groupe en replay et sans pub en échange de 3,99 € par mois.

Or, on sait depuis octobre 2021 que M6 planche sur une offre similaire de replay sans publicité. C'est désormais une réalité. En effet, la filiale du groupe RTL vient d'annoncer le lancement de 6play Max, un tout nouveau service de streaming payant. Il vient se greffer à 6play, le service de replay accessible gratuitement, qui compte aujourd'hui 28,5 millions d'utilisateurs actifs.

M6 se lance dans le streaming payant avec 6play Max

Durant la première année du lancement, 6play Max sera proposé à 3 € par mois. Dès octobre 2023, le prix passera à 3,99 € par mois, soit au même prix que celui de myTF1 Max, son principal concurrent. Par ailleurs, il est possible de tester gratuitement le service pendant 7 jours avant de finaliser ou non son inscription depuis l'application 6play.

Mais en quoi consiste 6play Max ? Tout comme 6play, les utilisateurs pourront profiter de plus de 6500 heures de programmes issus des différentes chaînes du groupe comme M6, W9, 6ter, Paris Première ou encore Téva. Sauf qu'ici, les publicités ne viendront pas gâcher l'expérience. Par ailleurs, plusieurs fonctionnalités supplémentaires sont disponibles, comme :

le téléchargement des contenus sur les appareils mobiles pour les visionner hors-ligne

la possibilité de diffuser les contenus sur un téléviseur

une qualité HD

l'accès à des programmes bonus et/ou inédits

Les utilisateurs pourront accéder à 6play Max sur ordinateur, tablette, mobile et TV connectée, et la chaîne précise qu'elle poursuit des négociations avec les opérateurs pour proposer le service sur les box. Un accord de distribution a déjà été signé avec Orange. “Dans un marché en pleine mutation, le Groupe M6 entend répondre aux besoins des utilisateurs souhaitant profiter de standard premium de visionnage SVOD”, a indiqué M6 dans son communiqué officiel.

Pour rappel, après l'échec de la fusion avec TF1 et la décision prise de ne pas procéder à un rachat finalement, la direction de M6 avait fait connaître ses ambitions concernant le streaming. “Notre challenge, désormais, est de développer nos offres de contenus, notamment de streaming, autour de notre pépite technologique Bedrock, qui pilote déjà des plateformes en Europe, notamment aux Pays-Bas avec Videoland”, avait déclaré Nicolas de Tavernost, président du directoire du groupe M6, en début octobre 2022.

