Canal+ va continuer à diffuser les chaînes de M6, à défaut de renouveler son contrat avec TF1

En plein milieu d’une bataille juridique entre Canal+ et TF1, M6 et la filiale de Videndi ont annoncé renouveler leur accord de diffusion. Toutes les chaînes du groupe dirigé par Nicolas de Tavernost continueront donc d’être disponibles via un abonnement Canal+, ont annoncé conjointement les deux entreprises. Du côté de TF1, la situation est toujours bloquée.

C’est indéniablement le feuilleton (sans mauvais jeu de mots) de la rentrée. Le 2 septembre dernier, Canal+ annonce cesser la diffusion des chaînes du groupe TF1. Coup de tonnerre sur le PAF, et une situation bien embarrassante pour le géant de la télévision. En cause, des sommes jugées exorbitantes par la filiale de Videndi exigées par TF1 qui font que la situation est encore en suspens aujourd’hui, plus de deux mois après le début des hostilités.

Au milieu de toute cette affaire, M6 semble vouloir jouer la carte de l’apaisement. Ce lundi 24 octobre, Canal+ et le groupe ont annoncé conjointement dans un communiqué le renouvellement de la diffusion des chaînes de ce dernier. Les quatre chaînes de la TNT (M6, W9, 6ter, Gulli), les chaînes thématiques payantes (Paris Première, téva, M6 Music, etc.) et enfin les plateformes numériques continueront à être prises en charge par l’abonnement Canal+.

Au milieu de l’orage, Canal+ et M6 renouvellent leur accord

« Cet accord porte sur la poursuite de la distribution de l’ensemble des chaînes du Groupe M6, ainsi que les services non linéaires et fonctionnalités associés à ces chaînes au sein des offres de Canal+ », peut-on lire dans le communiqué. Le document ne révèle aucun chiffre concernant le prix de cet accord, ni par ailleurs la durée de celui-ci. De quoi laisser penser que celui-ci aurait pu être précipité par la situation inédite entre Canal+ et TF1.

En parallèle, le bras de fer entre les deux groupes ne semble pas prêt de se résoudre. Si la justice a récemment tranché en faveur de Canal+, TF1 n’a visiblement pas pour projet de lâcher le morceau. D’autant que l’entreprise pourrait bien avoir trouvé une solution grâce à une filiale d’Orange, qui pourrait reprendre la diffusion de ses chaînes via le satellite TNT Sat. Affaire à suivre, donc.