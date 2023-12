TF1+ arrive avec Synchro, un outil “unique au monde” pour révolutionner le streaming gratuit

TF1 annonce le lancement de Synchro, sa nouvelle plateforme de streaming gratuit. Innovante par son moteur de recommandation “unique au monde”, Synchro marque une étape importante dans l’évolution du paysage du streaming en France. Le groupe télévisuel veut faire contraste avec les récents échecs et baisses de performance des concurrents.

L’arrivée de TF1+ s'inscrit dans un contexte où le streaming traditionnel fait face à des turbulences. Salto, un précédent projet de collaboration entre France Télévisions et M6, a connu un échec notable, ne parvenant pas à attirer suffisamment d’abonnés et ayant dû augmenter ses tarifs. Par ailleurs, Netflix, autrefois leader incontesté du marché a dû augmenter le prix de ses abonnements et est actuellement en train de faire face à une vague de désinscription. Selon les chiffres publiés par la plateforme, elle a perdu 3% de ses abonnés en France au cours du troisième trimestre 2023. Cela représente une perte de 100 000 abonnés.

Le lancement de TF1+ représente non seulement l'émergence d'un nouvel acteur dans l'univers du streaming, mais également une rupture notable avec les modèles existants, notamment par sa gratuité. En proposant un catalogue initial riche de 15 000 heures de contenus diversifiés, y compris des séries américaines prisées et des programmes phares de la chaîne, TF1+ se distingue comme un sérieux prétendant dans le domaine.

Cette plateforme gratuite, financée par la publicité, constitue une alternative alléchante pour ceux qui recherchent une option de streaming sans frais supplémentaires. En complément, TF1+ offre aussi une version sans publicités à 5,99 €/mois, nommée TF1+ Premium, qui vient succéder à MyTF1Max. Cette stratégie a le potentiel de bousculer la concurrence en offrant un service gratuit, accessible à un large public.

TF1+ veut changer le monde du streaming

Le 8 janvier 2024, TF1+ s'apprête donc à faire son entrée sur le marché du streaming grâce à Synchro, un moteur de recommandation conçu spécialement pour les familles. Cette technologie, prévue pour être lancée plus tard, en mars 2024, promet un fonctionnement “unique au monde”, selon le groupe télévisé, en adaptant les recommandations de contenus au gré des goûts de chaque membre de la famille. Ce concept novateur pourrait remodeler la manière dont les contenus sont découverts et appréciés collectivement.

Dans cet environnement changeant, TF1+ et Synchro ont l'opportunité de redéfinir les attentes en matière de streaming. Si la plateforme réussit à captiver l'audience et à maintenir son modèle économique, elle pourrait non seulement remodeler le paysage du streaming en France, mais aussi inspirer des changements dans l'industrie du streaming à l'échelle mondiale. L'avenir nous dira si TF1+ réussira à révolutionner le domaine du streaming gratuit.