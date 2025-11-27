L’une des meilleures TV OLED de Samsung (55 pouces) passe à moins de 1000 € pour le Black Friday !

Pour le Black Friday, Boulanger propose l'une des meilleures TV OLED Samsung de 2025 à un prix très intéressant. Le modèle S92F passe ainsi sous la barre des 1 000 € au lieu de 1 399 € habituellement.

Bientôt, il sera trop tard pour profiter des meilleures offres du Black Friday. Chez Boulanger, les offres ultimes sont déjà là. Si vous recherchez une excellente TV OLED sous la barre des 1 000 €, l'une des meilleures offres du moment porte sur le S92F de Samsung. La version de 55 pouces profite en effet d'une remise de 400 € dans le cadre du Black Friday.

Alors qu'elle est proposée habituellement à 1 399 €, la TV Samsung S92F de 55 pouces passe ainsi à 999 €. C'est un prix très intéressant pour une TV OLED en 2025 sachant qu'on en retrouve très rarement à moins de 1 000 €. L'offre est d'autant plus intéressante que la référence en promotion chez Boulanger est l'une des meilleures du catalogue de Samsung. Il se positionne en effet juste au-dessous du S95F, le modèle le plus avancé, mais qui coûte 500 € de plus.

Samsung S92F : une excellente TV OLED, sur tous les plans

Cette TV va plus loin que les OLED traditionnels puisqu'il s'appuie sur la technologie QD-OLED qui combine le meilleur de deux mondes : QLED et OLED. En plus d'un contraste infini et de ses couleurs vives, la Samsung S92F offre ainsi une excellente luminosité, avec un pic qui se situe entre 1300 et 1500 nits pour le modèle de 55 pouces. C'est un résultat honorable sachant que la luminosité n'est pas le point fort des téléviseurs OLED.

Pour le traitement du son et des images, et notamment pour la mise à l'échelle 4K la Samsung S92F intègre le processeur NQ4 AI Gen 3 optimisé pour l'IA et qui assure une bonne fluidité des images.

C'est une TV polyvalente qui s'adresse aussi aux gamers grâce à ses fonctions VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro et G-Sync, ou encore la gestion de la 4K à 120 Hz grâce à ses ports HDMI 2.1. Notez que cette TV a un taux de rafraichissement maximal de 144 Hz. Enfin, le partie sonore s'appuie sur un système 2.1.2 avec deux canaux frontaux, un subwoofer et deux canaux verticaux pour un son enveloppant.