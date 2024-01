Hausse des prix de l’électricité : comment connaître vos heures creuses pour faire des économies

C’est officiel, les prix de l’électricité vont augmenter de presque 10 % au 1er février prochain. Pour les consommateurs sur une formule heures pleines/heures creuses, c’est donc le moment ou jamais de bénéficier des plages horaires à un tarif préférentiel. Attention cependant, tout le monde ne dispose pas des mêmes horaires. On vous explique comment connaître les vôtres, et surtout comment en profiter.

Bruno Le Maire l’a confirmé le week-end dernier. D’ici une semaine, au 1er février, la facture d’électricité de tous les Français va augmenter. La note sera plus ou moins salée selon le type d’abonnement. Il faudra compter une hausse de 8,6 % des prix pour les tarifs de base et de 9,8 % pour les tarifs heures pleines/heures creuses. Si le ministre de l’Économie se targue d’avoir maintenu la hausse en dessous des 10 % pour la grande majorité de la population, celle-ci n’en reste pas moins conséquente pour de nombreux ménages.

Pour les 10,6 millions de Français abonnés au tarif de base, il n’y a donc malheureusement rien à faire pour contrecarrer cette hausse des prix. Pour le reste, en revanche, il est encore possible de tirer parti de ses heures creuses pour tenter de limiter les dégâts. Mais attention : contrairement à ce que l’on pourrait croire, tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne sur ce point. Autrement dit, vos heures creuses ne tombent pas forcément aux horaires que vous pensez.

Comment vérifier quand tombent vos heures creuses

Rappelons les bases. Avec un tarif heures pleines/heures creuses, vous bénéficiez de 8 heures dans la journée où le tarif est préférentiel sur votre facture d’électricité. Cela signifie que vous payez moins cher votre consommation d’électricité durant cette plage horaire. À l’inverse, votre consommation sera plus onéreuse le reste du temps. En moyenne, le tarif heures creuses est 15 % moins cher que le tarif heures pleines.

Aussi, les heures correspondent aux plages horaires où la consommation est la moins forte au global sur le territoire. Pour beaucoup, cela signifie que les heures creuses tombent durant la nuit, entre 20 h et 8 h du matin. Et, de fait, c’est le cas pour bon nombre de Français : 60 % d’entre eux, pour être exact, selon les chiffres d’Enedis. Mais qu’en est-il des autres ? Pour le reste, ces 8 heures creuses sont réparties entre deux plages horaires : entre 12 h et 17 h, puis entre 20 h et 8 h.

C’est à Enedis que revient la définition de ces plages horaires pour chaque consommateur, en partenariat avec chaque commune qui définissent elles-mêmes les créneaux disponibles, en fonction des spécificités locales (capacité du réseau, conditions d’exploitation, etc.). Aussi, si vous pensiez que vos heures creuses se trouvaient forcément en 20 h et 8 h, il est urgent de vérifier qu’il s’agit bien de votre plage horaire définie pour tirer au mieux parti du dispositif, et donc faire des économies.

Pour ce faire, il suffit de consulter votre facture d’électricité. En effet, Enedis communique à tous les fournisseurs d’électricité les plages horaires de chaque client, qui doivent à leur tour indiquer cette information sur la facture. Vous pouvez également vous rendre sur votre espace client en ligne, sur lequel seront précisées vos heures creuses. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre fournisseur d’électricité pour en avoir le cœur net.

Du reste, il ne vous restera plus qu’à lancer vos appareils les plus gourmands en électricité durant les heures creuses. Recharge de votre voiture électrique, lave-linge, lave-vaisselle, chauffe électrique… Autant que possible, cherchez à consommer un maximum durant ces plages horaires et un minimum le reste du temps. Nous avons également écrit un guide regroupant plusieurs astuces permettant de réduire sa consommation d’électricité, qui vous sera très utile lorsque les prix augmenteront.