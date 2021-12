Logan Paul encastre 15 Game Boy Color dans une table en résine, les internautes fous furieux

Le célèbre Youtubeur Logan Paul a partagé une vidéo dans laquelle il fabrique une table en résine époxy et y incruste 15 Game Boy Color. Un sacrifice qui n’a pas manqué d’attirer la colère de certains internautes qui voient là un monumental gâchis.

Logan Paul est un Youtubeur surtout connu pour ses frasques. La dernière semble sage en comparaison des précédentes, mais elle agace tout de même les internautes. Le créateur de contenus est en ce moment dans sa phase Pokémon, n’hésitant pas montrer des cartes hors de prix avant ses combats de boxe pour se la jouer. Sa dernière idée en date est de fabriquer lui-même une table en résine époxy pour son domicile sur le thème de la licence japonaise.

Le Youtubeur américain a alors partagé une vidéo sur Tik Tok et Twitter dans laquelle on le voit fabriquer son meuble. Pour rappel, les tables en résine époxy sont transparentes et il est d’usage d’y encastrer des objets ou de créer des dioramas avant de les noyer dans la résine. Cela donne parfois des résultats très esthétiques et/ou intéressants.

Logan Paul sacrifie quinze Game Boy Color

Logan Paul a choisi de noyer quinze Game Boy Color dans la résine pour créer sa table Pokémon. Des consoles sacrifiées sur l’autel du mobilier et qui seront désormais scellées à tout jamais, et donc inutilisables. Une idée qui pourrait être anodine pour beaucoup, mais qui a suscité la colère de certains internautes.

A lire aussi – Nintendo voulait transformer sa Game Boy en smartphone grâce à cette étonnante extension

La vidéo de la fabrication de la table cartonne sur Twitter, puisqu’elle a déjà dépassé les sept millions de vues. Cependant, nous sommes sur Internet et les gens ne sont pas contents. Les réponses au tweet et les cités lui reprochent d’avoir massacré des Game Boy pour rien. Un véritable gâchis pour certains, carrément un sacrilège pour d’autres. En tout cas, sa création ne laisse pas indifférent.

En réalité, cette « frasque » de Logan Paul est très sage par rapport aux précédentes. Le Youtubeur avait par exemple été pointé du doigt en 2018 pour avoir filmé un cadavre dans une forêt japonaise. Récemment, c’est son amour des sports de combat qui a été critiqué, certains arguant qu’il ne s’agissait là que d’un spectacle truqué.