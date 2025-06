La Nintendo Switch 2 cache une option qui améliore radicalement votre expérience de jeu, voici comment l’activer

La Switch 2 de Nintendo n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Des utilisateurs ont trouvé une option qui change tout lorsque que vous jouez. Voyons à quoi elle sert et comment l'activer.

Nous l'avons dit lors de notre test de la Nintendo Switch 2 : la nouvelle console du constructeur japonais n'est pas simplement une Switch 1 plus puissante. De prime abord, on peut penser qu'elle s'arrête là, puis on découvre toutes les petites nouveautés qui en font un appareil mieux pensé que le précédent. C'est surtout au niveau logiciel qu'on le remarque, par exemple avec cette option qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie de votre Switch 2.

Des internautes ont justement trouvé une autre fonctionnalité très utile, mais pas activée par défaut. Elle peut pourtant modifier fortement le rendu visuel de vos jeux dans le bon sens du terme. Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas avec les graphismes de certains de vos titres, c'est cette option qu'il faut utiliser. Voici comment faire.

Ce réglage de la Switch 2 fait “une énorme différence” lorsque vous lancez un jeu

La Nintendo Switch 2 peut simuler un rendu HDR même sur les jeux qui n'ont pas été conçus pour ça. Souvent, cela donne un résultat assez désagréable à l’œil, avec des couleurs loin de ce qu'elles devraient être. Heureusement, vous pouvez faire en sorte que la console active le HDR uniquement quand le jeu le prend en charge. Pour cela, allez dans les Paramètres de la Switch 2 puis sur Affichage dans le menu de gauche. Là, sélectionnez Sortie HDR et choisissez Logiciels compatibles.

Le commentaire de Gameskiller01 reflète bien l'utilité d'activer l'option. Au moment d'écrire ces lignes, il a reçu 2 200 “upvotes” (l'équivalent des “likes” sur Reddit) : “[ça] a fait une énorme différence pour moi. J'étais vraiment déçu par l'aspect délavé et désaturé [de l'image] – en activant ce paramètre, ça a tout arrangé“. Attention cependant : si votre TV possède une option qui force le HDR, vous devrez la désactiver. Sinon elle prendra le pas sur la console et vous ne verrez pas de changement.