Android 16 bloque la navigation sur certains Pixels, voici quoi faire en attendant le correctif officiel

La mise à jour Android 16 vient de débarquer en version stable sur les smartphones Pixel. Mais certains utilisateurs découvrent déjà un problème gênant. Les gestes de navigation et les boutons virtuels cessent parfois de fonctionner sans raison. Voici ce que vous pouvez faire en attendant un correctif de Google.

Après plusieurs mois de bêta, Android 16 est désormais disponible en version stable sur les Pixel, notamment les Pixel 8, 9 et 8a. Cette version introduit des nouveautés pratiques comme le suivi de la santé de la batterie, une gestion optimisée du multitâche ou encore les notifications en direct (suivi en temps réel). Mais depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs rapportent un dysfonctionnement inquiétant. L’interface ne réagit plus correctement aux gestes ou aux boutons de navigation et se retrouve complètement bloquée.

Le bug se manifeste de manière aléatoire après l’installation d’Android 16. Le geste retour, utilisé pour naviguer dans les applications, devient parfois inactif sans raison. D’autres utilisateurs expliquent que les boutons « retour », « accueil » et « applications récentes » ne fonctionnent plus du tout, ou affichent un retard de plus de 30 secondes. Le problème touche plusieurs générations de Pixel, y compris les modèles récents comme les Pixel 8 Pro et Pixel 9. Il semble affecter aussi bien les utilisateurs du lanceur d’origine que ceux ayant installé un lanceur tiers.

Un bug d’Android 16 rend les gestes et boutons inopérants sur plusieurs modèles de Pixel

Sur Reddit et X, les témoignages s’accumulent. Certains affirment que leur smartphone devient inutilisable par moments. Un redémarrage temporaire peut résoudre le problème, mais celui-ci revient souvent après quelques dizaines de minutes. Chez certains, le retour au lanceur Pixel semble réduire les effets, mais pas les éliminer. D’autres constatent des chevauchements d’interface, où la barre de navigation s’affiche mal ou disparaît partiellement.

Google n’a pas encore déployé de correctif officiel. En attendant, quelques solutions existent :

redémarrer le téléphone

le téléphone vider les données du lanceur

du lanceur passer à la bêta Android 16 QPR1, qui semble moins concernée.

Une réinitialisation complète reste envisageable en dernier recours. Pour une version censée stabiliser les nouvelles fonctions Android, cette première mise à jour génère beaucoup de frustration chez les fidèles de la gamme Pixel.