La tablette Samsung Galaxy Tab S10 FE est à un prix imbattable, profitez-en vite !

Vous n'avez que quelques heures pour profiter d'une superbe offre promotionnelle sur la Galaxy Tab S10 FE ! Chez Boulanger, la tablette Samsung bénéficie d'une réduction globale de 220 euros grâce à un cumul de promotions.

Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir la Galaxy Tab S10 Ultra, sachez que Boulanger vous permet de faire une belle affaire sur le modèle FE de la Galaxy Tab S10. Jusqu'à ce soir, la tablette Samsung Galaxy Tab S10 FE incluant 128 Go de stockage est à 429,99 euros au lieu de 579,99 euros. La réduction de 150 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 110 euros de la part de Boulanger et d'une autre remise de 40 euros quand l'article est ajouté au panier.

En plus de cette double remise, il faut savoir que la tablette Galaxy Tab S10 FE est éligible à une offre de remboursement de 70 euros de la part de Samsung (voir conditions). Si on prend en compte la double réduction du site Boulanger et l'ODR de la marque coréenne, la Samsung Galaxy Tab S10 FE revient donc à 359,99 euros.

À propos de ses points forts, la Galaxy Tab S10 FE liée au bon plan Boulanger est équipée d'un écran LCD de 10,9 pouces avec une définition de 2304 x 1440 pixels, une densité de 249 ppp et une fréquence d’affichage de 90 Hz. La tablette tactile dispose aussi du processeur Exynos 1580, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 8000 mAh, d'un espace de stockage extensible jusqu'à 2 To (grâce à une carte microSD non fournie) et du système d'exploitation Android 15.

De son côté, la partie photo/vidéo de la tablette inclut une caméra arrière de 13 MP et une caméra frontale de 12 MP. Pour terminer, la connectivité de l'appareil comprend essentiellement le Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS et un port USB-C.