Livebox 6 : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir sur la box d’Orange

La Livebox 6 est la dernière génération de box chez Orange. Grâce à l’arrivée du Wi-Fi 6, elle rivalise enfin avec les appareils des opérateurs concurrents. Date de sortie, prix et fiche technique, on vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur la box.

📅 QUELLE EST LA DATE DE SORTIE DE LA LIVEBOX 6 ?

Orange a levé le voile sur sa nouvelle Livebox 6 le 6 avril 2022 lors d’un événement à Paris. Comme l'avaient laissé entendre les fuites juste avant l’annonce, la nouvelle box est disponible dès le lendemain, le 7 avril 2022, dans une nouvelle offre Livebox Max beaucoup plus chère. La Livebox 6 est également disponible dans les DROM (sauf Mayotte qui n'est pas fibrée).

💸 QUEL EST LE PRIX DE L'ABONNEMENT, DE LA MISE EN SERVICE ET DE LA RÉSILIATION DE LA LIVEBOX 6 ?

La nouvelle Livebox 6 n’est disponible que dans la nouvelle offre Livebox Max d’Orange, qui est bien plus chère que les autres offres Livebox Fibre et Livebox Up Fibre. Orange annonce que 78% des français ont envie d'un meilleur Wi-Fi et que 39% sont prêts à payer plus pour cela. Cela représente 58% chez les moins de 35 ans et 54 % chez les familles, il n'est donc pas étonnant de voir l'opérateur augmenter ses prix.

Le nouvel abonnement Livebox Max est disponible à 34,99 euros par mois pendant douze mois puis passera à 54,99 euros par mois. Vous pouvez demander gratuitement jusqu'à 3 répéteurs Wi-Fi 6 et une Airbox 4G offrant 20 Go/mois (200 Go dès la souscription et jusqu’à la date de mise en service choisie grâce à l’option internet Start). La box arrive également avec le même mini décodeur TV 4K que la génération précédente.

Prix de l'abonnement : 34,99 € par mois pendant un an, puis 54,99 € par mois

34,99 € par mois pendant un an, puis 54,99 € par mois Frais de mise en service : 10 euros par équipement (Répéteur Wi-Fi 6, clé TV), décodeur TV à 40 euros

10 euros par équipement (Répéteur Wi-Fi 6, clé TV), décodeur TV à 40 euros Frais de résiliation : 50 €

50 € Durée d'engagement : 12 mois

12 mois Equipements inclus : mini décodeur TV 4K, Airbox 4G 20 Go, jusqu'à 3 répéteurs Wi-Fi

Livebox Max vous permet également de profiter d'une expérience TV enrichie et de qualité avec Replay Max pendant 24 mois, MyTF1 Max et 6playMax HD enrichis et sans interruption publicitaire, l’enregistreur TV Multi-écrans de 300h et un deuxième Décodeur TV UHD 4K ou une Clé TV au choix. L'abonnement comprend aussi les appels illimités depuis le téléphone fixe vers les mobiles en Europe (en plus des USA et du Canada).

Il faut noter que la nouvelle offre Livebox Max est disponible sur l'ADSL mais avec la livebox 4 et avec jusqu'à 3 répéteurs.

🔛 PEUT-ON MIGRER DEPUIS UNE AUTRE BOX ORANGE VERS LA NOUVELLE LIVEBOX 6 ?

Comme c’était également le cas avec la Livebox 5 en 2019, la Livebox 6 est proposée gratuitement lors de la souscription ou la migration vers la nouvelle offre Livebox Max Fibre. Il faut également noter que la migration vers cette nouvelle gamme, pour un client déjà détenteur d’un compte internet chez Orange, n’entraine pas de réengagement.

⚡️ QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS DE LA LIVEBOX 6 ?

Avec sa Livebox 6, Orange a enfin corrigé le plus gros défaut de la Livebox 5 : l’absence de Wi-Fi 6. Mieux encore, la Livebox 6 ne se contente pas seulement du Wi-Fi 6, puisqu’elle est même compatible avec la nouvelle norme Wi-Fi 6E, déjà adoptée par la Bbox Fibre de Bouygues.

Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour les abonnés d’Orange, d'autant que la France a autorisé l'utilisation de la norme fin 2021 pour tous les opérateurs français. Cette nouvelle génération Wi-Fi 6E apporte un changement majeur : l'ajout de la bande 6 GHz, ce qui permet d'offrir trois canaux supplémentaires à votre box. En résultent une meilleure connexion et un meilleur débit de 30% lorsque le réseau est surchargé. Bien sûr, seuls vos appareils compatibles pourront en profiter.

Ainsi, cette nouvelle Livebox 6 délivre un débit théorique Wi-Fi maximal de 2 Gb/s en descendant, soit 3 fois plus qu'avec la Livebox 5, et de 800 Mb/s en montant. Orange annonce également avoir diminué la latence à 3 ms, ce qui devrait plaire aux joueurs. Deux modes de veille sont disponibles : un mode veille léger qui laisse le téléphone fonctionner, et un mode plus profond qui permet une économie d'énergie jusqu'à 95 %.

Cette nouvelle Livebox 6 propose un changement de design majeur : elle est placée à la verticale, alors que la Livebox 5 reposait à l’horizontale. Selon Orange, cela permettra d'optimiser la diffusion du Wi-Fi et assurer ainsi une meilleure couverture. De plus, il s’agit de la première box d’Orange à disposer d’un écran en façade. Sa particularité : il ne s’agit pas d’un écran LCD, mais d’un écran tactile E-Ink. Celui-ci peut être mis en veille et permet de retrouver le QR Code à flasher pour se connecter au Wi-Fi. Au dos, on retrouve 5 ports Ethernet, dont 1 à 2.5 Gb/s et 4 à 1 Gb/s.

L'offre Livebox Max arrive également avec un nouveau service : le Wi-Fi Sérénité. Ce service propose un accompagnement par des Spécialistes Wifi avec une mise en relation directe, une prise en charge personnalisée et jusqu’à 3 répéteurs pour un Wi-fi ultra-performant dans toutes les pièces de la maison.

⚙️ QUELLE EST LA FICHE TECHNIQUE DE LA LIVEBOX 6 ?

La Livebox 6 étant entièrement pensée pour la fibre, elle dit adieu au module xDSL. Celui-ci a finalement été remplacé par deux connecteurs RJ11 et deux lignes VoIP. Niveau connectiques, la nouvelle box d’Orange embarque un port RJ45 à 2,5 Gb/s ainsi que 4 ports Ethernet à 1 Gb/s. Malheureusement, nous n’avons donc toujours pas droit à un port 10 Gb/s sur cette génération, contrairement à la Freebox Delta.

Les débits descendants et montants maximaux annoncés sont de 2 Gb/s et 800 Mb/s en Wi-Fi 6, respectivement. Ce derneir peut monter à 1 Gb/s pour les professionnels.

🔌 QUELLE EST LA CONNECTIQUE DE LA LIVEBOX 6 ?

La Livebox 6 dispose d’une connectique assez complète :