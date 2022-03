L’iPhone SE 5G serait vendu au même prix que le modèle précédent

Aujourd’hui, Apple va présenter plusieurs produits. L’un d’eux devrait être la troisième itération de l’iPhone SE, laquelle serait la première est compatible 5G. Une connectivité qu’Apple ne surfacturerait pas. Un leaker affirme en effet que le smartphone serait vendu au même prix que son prédécesseur, soit 399 dollars aux États-Unis et 489 euros en France.

Ce soir, Apple va présenter plusieurs nouveautés à l’occasion d’une nouvelle keynote appelée « Peek Performance ». Nous y attendons un nouvel iPad Air qui pourrait offrir des performances d’iPad Pro. Nous y attendons un MacBook Pro de 13 pouces pour remplacer le modèle sorti fin 2020 avec le processeur Apple M1. Nous y attendons le Mac Studio, une sorte de Mac Mini nourri aux stéroïdes, ainsi qu’un nouvel écran de 27 pouces moins cher que le Pro Display XDR.

Mais la star de la soirée sera, sans nul doute, le troisième iPhone SE. Nous évoquons très régulièrement dans nos colonnes ce smartphone qui devrait remplacer la seconde génération de l'iPhone SE sorti début 2020. La principale nouveauté de ce smartphone sera sa compatibilité avec les réseaux 5G, ces deux prédécesseurs étant compatibles 4G uniquement. Il intègrera aussi l’A15 Bionic, le SoC de l’iPhone 13 (et de toutes ses déclinaisons).

Le prix de l'iPhone SE 5G serait le même que celui de l'iPhone SE 2020

Si une grande partie de la fiche technique du smartphone est déjà connue, il reste un point essentiel qui n’a pas encore été dévoilée par les fuites : le prix. La firme facturera-t-elle plus cher ce troisième iPhone SE parce qu’il est compatible 5G ? Une fuite affirme que non. Cette fuite, qui provient de coréen, explique qu’Apple aurait choisi de vendre le smartphone au même prix que son prédécesseur, soit 399 dollars. En France, cela devrait se traduire par un prix de départ calé à 489 euros si nous suivons la même logique.

La fuite confirme également d’autres informations techniques sur l’iPhone SE 5G. Il embarquerait 4 Go de mémoire vive. Il serait compatible avec les accessoires MagSafe (ce qui nous semble assez étonnant). Et il profiterait de Ceramic Shield, la protection d’écran en verre minéral des derniers iPhone. Aucun détail n’a été dévoilé sur la configuration photo et sur la capacité de la batterie. Rappelons cependant que l’iPhone SE 5G devrait s’appuyer sur le châssis de l’iPhone 8. Ce qui devrait vous donner un indice de ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Source : Naver