L’iPhone SE 3 de 2022 conserverait finalement le design de l’iPhone 8

La troisième itération de l’iPhone SE ne profiterait finalement pas d’un design plus moderne. Apple aurait décidé de reprendre le châssis de l’iPhone SE de 2020, qui réutilisait déjà celui de l’iPhone 8. Les rumeurs précédentes prêtaient à l’iPhone SE 3 un corps d’iPhone XR. Ce serait toujours prévu, mais pour le modèle suivant. Celui-ci n’arriverait qu’en 2024.

L’iPhone SE est un produit atypique dans le catalogue d’Apple. Il est censé apporter l’expérience Apple à un prix plus modéré. En effet, si vous regardez le montant demandé pour un smartphone neuf et 5G dans un Apple Store, vous y découvrirez des prix démarrant à 589 euros. Et nous ne parlons pas des iPhone 13 classique, Mini, Pro et Pro Max qui sont vendus à partir de 809 euros. Nous parlons évidemment des modèles précédents dans les séries 11 et 12. L'iPhone SE (2020) est donc le moins cher des iPhone vendus neufs chez Apple.

Les deux premières itérations de l’iPhone SE, sorties en 2016 et 2020, ont été des succès commerciaux. Et il est évident qu’une troisième version est en cours de développement chez Apple, avec un lancement commercial fixé au printemps 2022. Soit dans quelques mois. Les rumeurs prédisaient jusqu’à présent que ce dernier adopterait d’une part une plate-forme 5G, une première pour un iPhone SE, et d’autre part le design de l’iPhone XR, en remplacement du châssis de l’iPhone 8 utilisé pour la version de 2020 du smartphone.

L'iPhone SE 3 reprendrait le design de l'iPhone 8 et non celui de l'iPhone XR

Mais ce n’est plus tout à fait le cas. Un leaker a posté sur Twitter un message infirmant une partie de ces informations. Le lancement du téléphone serait toujours prévu cette année. La plate-forme du téléphone intègrerait toujours un modem 5G (le contraire aurait été un non-sens évident). En revanche, le design ne reprendrait pas celui de l’iPhone XR. Il s’appuierait plutôt sur celui de l’iPhone 8, comme en 2020. Et bien évidemment, le processeur serait plus moderne (logiquement un A15 Bionic, comme l'iPhone 13).

Est-ce possible ? Dans l’absolu, oui. D’autant que le design de l’iPhone 8 n’est pas « si vieux que cela ». En effet, le smartphone est sorti en 2017. Il fêtera donc en septembre prochain son 5e anniversaire. Un âge qui n’est pas très avancé pour un iPhone, les smartphones Android vieillissant bien plus rapidement. En outre, contrairement aux idées reçues, Touch ID n’est pas « pestiféré » dans le catalogue d’Apple : il est présent dans les MacBook et même dans certains iPad (la version 10.2 de 2021, notamment).

Dans son message sur Twitter, le leaker à l’origine de cette fuite affirme qu’un futur iPhone SE profitera bien du design de l’iPhone XR. Mais il faudra désormais attendre 2024 pour le voir débarquer. Remarquez qu’il avait fallu attendre quatre ans pour qu’Apple change le design de l’iPhone SE. Ce n’est donc pas si incohérent.