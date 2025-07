Le prix du premier iPhone pliant se précise, ça va faire mal au portefeuille

Apple tarde à dévoiler officiellement son iPhone pliable. En attendant, un leaker nous donne un aperçu des prix auxquels s'attendre pour le smartphone selon sa version. Préparez-vous à casser la tirelire.

Paradoxalement, Apple a une relation assez ambivalente avec les nouvelles technologies. La marque à la pomme croquée a indéniablement démocratisé le smartphone avec le lancement de l'iPhone en 2007. Puis elle a longtemps rechigné à adopter des écrans plus grands pendant que la concurrence s'en donnait à cœur joie, avec succès. Même chose pour les mobiles pliables. Alors que Samsung en est à la 7e version de ses Galaxy Z Fold et Z Flip, on attend toujours la proposition d'Apple dans ce secteur.

Si les rumeurs se vérifient, Apple devrait lancer son premier iPhone pliant en 2026. Vous connaissez la musique : il est inutile d'attendre aussi longtemps pour obtenir des informations au sujet du futur appareil. Elles doivent bien sûr être prises au conditionnel, mais donnent une bonne idée de ce à quoi s'attendre. Cette fois-ci, c'est le leaker Setsuna Digital qui dévoile les prix supposés de l'iPhone à double écran en Chine.

Voici combien pourrait coûter l'iPhone pliant selon ce leaker

Les prix annoncés par l'internaute sont les suivants, arrondis pour leur conversion en euros :

iPhone pliant 256 Go : 15 999 Yuans (1 900 €)

iPhone pliant 512 Go : 17 999 Yuans (2 139 €)

iPhone pliant 1 To : 19 999 Yuans (2 376 €)

En ajoutant les diverses taxes inhérentes à la France, on peut donc s'attendre à des tarifs supérieurs à ceux du Galaxy Z Fold 7, contrairement à ce qui a déjà été avancé. En revanche, l'iPhone pliant serait vendu moins cher que le Mate XT de Huawei avec ses trois écrans. Rappelons que ce dernier affiche 3 499 € au bas de la facture.

La question que l'on se pose maintenant est celle de la crédibilité de la fuite. Sur le papier, se positionner juste au-dessus de Samsung, mais en-dessous de Huawei serait une stratégie viable pour Apple. Cela lui permettrait d'augmenter ses marges sans être trop gourmand, tout en conservant son aura de fabricant haut de gamme. Il faudra attendre encore longtemps avant d'en avoir le cœur net. Au moins, les personnes intéressées savent qu'elle peuvent commencer à économiser dès maintenant.