L’iPhone s’apprête à vivre un énorme tournant dans les trois prochaines années

Apple préparerait trois années décisives pour son smartphone phare. Trois nouveaux modèles viendraient bouleverser le calendrier habituel. Voici comment la marque compte relancer la surprise autour de l’iPhone.

Depuis plus de quinze ans, l’iPhone a évolué par petites touches. La plupart des modèles récents ont conservé le même design plat qui avait été introduit avec l’iPhone 12. Ce rythme a conduit à des générations très similaires, parfois critiquées pour leur manque de nouveauté. L’iPhone 16 Pro, par exemple, reprend presque à l’identique la formule introduite avec ce dernier. Mais Apple pourrait bien changer la donne en lançant une série de modèles plus audacieux au cours des trois prochaines années.

Selon Bloomberg, Apple préparerait une succession de nouveautés qui marqueraient une rupture avec la routine. En 2025, l’iPhone 17 Air miserait sur une finesse record, quitte à sacrifier un peu d’autonomie. L’année suivante, 2026, verrait l’arrivée tant attendue de l’iPhone Fold, un modèle pliant inspiré des Galaxy Fold de Samsung. Enfin, 2027 coïnciderait avec un modèle anniversaire qui pourrait être baptisé iPhone 20, un appareil destiné à marquer l’histoire comme l’iPhone X en son temps.

Trois iPhone inédits arrivent d’ici 2027 avec des designs très différents

L’iPhone 17 Air, attendu l’an prochain, inaugurerait un nouveau design avec une barre photo revisitée. Plus fin et plus léger que ses prédécesseurs, il serait propulsé par la puce A19 et disposerait d’un port USB-C plus lent que les versions Pro. En contrepartie, son autonomie serait réduite à cause de la batterie plus compacte. Apple miserait ainsi sur la légèreté et le style, quitte à rogner sur l’endurance.

En 2026, l’iPhone Fold marquerait un tournant majeur. Avec un grand écran interne pliable et un écran secondaire externe, il reprendrait le concept popularisé par Samsung tout en ajoutant Touch ID pour sécuriser l’utilisation dans toutes les positions. Puis, en 2027, Apple pourrait célébrer les vingt ans de l’iPhone avec un modèle aux bords incurvés, associé à un matériau appelé Liquid Glass déjà introduit dans iOS 26. Même si les autres modèles devraient rester plus classiques, la firme de Cupertino disposerait ainsi chaque année d’un smartphone vraiment inédit, un moyen de relancer l’attrait d’une gamme parfois jugée trop prévisible.