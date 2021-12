Galaxy Z Flip 4, Z Fold 4 : le prix des smartphones pliables va encore baisser en 2022

Les smartphones pliants ont toujours été des produits très onéreux, mais leur prix pourrait bien chuter en 2022. Certains modèles pourraient même être placés aux mêmes tarifs que les autres smartphones traditionnels haut de gamme.

D’après le leaker Digital Chat Station, les smartphones pliables pourraient bien rencontrer un énorme succès en 2022, notamment grâce à des tarifs revus à la baisse. Les premières générations de smartphones pliables, lancés à partir de 2018, étaient pour la plupart hors de prix, mais les fabricants ont progressivement fait chuter les prix.

En effet, Alors que le Galaxy Z Flip 2 était vendu à près de 1499 euros en 2020, le Galaxy Z Flip 3 a vu son tarif chuter à seulement 1059 euros en 2021. Le Galaxy Z Fold 3 avait lui vu son prix diminuer à 1799 euros, contre un peu plus de 2000 euros pour la génération précédente. Il semblerait que les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 vont de nouveau avoir droit à une baisse des tarifs.

Les smartphones pliables seront plus abordables en 2022

Le Galaxy Z Flip 3 a été le premier smartphone pliant proposé à un tarif similaire aux modèles traditionnels haut de gamme, mais selon Digital Chat Station, d’autres modèles devraient également profiter de baisses de tarifs similaires. On peut donc s’attendre à ce que le Galaxy Z Fold 4 de 2022 soit relativement plus abordable que le modèle actuel, et celui-ci pourrait donc être proposé au même tarif que les smartphones classiques les plus chers, soit environ 1500 euros.

On sait déjà que Samsung prévoit de produire près de 2,9 millions de Galaxy Z Fold 4, et 6,9 millions de Galaxy Z Flip 4 en 2022, soit beaucoup plus que la génération actuelle. L’augmentation de la cadence de production pourrait donc contribuer à tirer les prix vers le bas.

Les fabricants pourraient également faire baisser les tarifs de leurs smartphones pliables à cause de la diversification de l’offre. En effet, alors que Samsung règne jusqu’à présent en maître sur ce marché, de nouveaux concurrents ont récemment été dévoilés, dont notamment le OPPO Find N compact il y a quelques jours, ou encore le Xiaomi MIX Fold en début d’année.

Source : Digital Chat Station