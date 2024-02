iTunes vit ses derniers jours sur Windows, 3 nouvelles applications Apple font leur apparition

Apple vient de déployer trois nouvelles applications sur Windows : Apple Music, Apple TV et Apple Devices. Comme leur nom l’indique, ces dernières sont très probablement vouées à remplacer iTunes, qui commence à se faire très vieillissant. Pour l’heure du moins, le mythique logiciel résiste, mais plus pour longtemps.

Il fut un temps où iTunes était si populaire que même les utilisateurs n’ayant pas officiellement intégré l’écosystème Apple l’utilisaient. Sur Windows, l’application faisait face sans sourciller aux autres lecteurs qui régnaient avant son arrivée, et l’on pensait que cette suprématie allait durer encore longtemps. Mais c’était sans compter sur l’arrivée des plateformes de streaming comme Spotify et Deezer qui ont chamboulé le marché, forçant Apple à suivre la tendance en lançant son propre service.

Aujourd’hui, iTunes n’est plus que l’ombre de lui-même, tandis qu’Apple l’enfonce chaque jour un peu plus dans sa tombe. Début 2023, la firme de Cupertino montrait les premiers signes de sa volonté de remplacer sa vieille application par une solution plus moderne sur Windows. On découvrait alors les toutes premières versions des applications Apple Music et Apple TV. Un projet qui s’est confirmé au mois de décembre, avec le lancement de la bêta pour ces logiciels.

iTunes ne va pas tarder à disparaître sur Windows

Ce n’était donc qu’une question de temps avant que ces applications arrivent en version finale sur le système d’exploitation de Microsoft. C’est désormais chose faite, à en croire la page de support d’Apple. Apple Music et Apple TV sont disponibles, avec à leur côté une nouvelle arrivante surprise : Apple Devices. Comme son nom le laisse présager, cette dernière sera chargée de la gestion des appareils Apple, à savoir les mises à jour, la synchronisation, la restauration des données, etc.

Bref, avec ces trois nouvelles applications sur Windows, iTunes n’a presque plus aucune raison d’exister. Apple le confirme par ailleurs dans son annonce : « Après avoir téléchargé l’application Apple Music, l’application Apple TV et l’application Apple Devices, vous ne verrez plus aucun de vos contenus musicaux ou vidéo dans iTunes. Vous ne pouvez pas non plus utiliser iTunes pour synchroniser et gérer manuellement votre iPhone ou votre iPad ».

Seuls les podcasts et audiobooks restent encore disponibles à l’heure actuelle dans l’application. Pour autant, Apple conseille de ne pas désinstaller iTunes, puisqu’Apple TV et Apple Music auront besoin d’accéder à sa bibliothèque. Les nouvelles applications sont disponibles sur Windows 10 et Windows 11. iTunes continuera à fonctionner pour les utilisateurs se trouvant sur un OS antérieur.

Source : Apple