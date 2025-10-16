Vous ne pourrez bientôt plus acheter le Galaxy S25 Edge, Samsung jette l’éponge après un échec commercial cuisant

Le Galaxy S25 Edge a fait un four, à tel point que Samsung a d’ores et déjà arrêter la production pour limiter les dégâts. D’ici quelques mois, le smartphone ne sera donc plus disponible à la vente, le temps que les stocks s’écoulent. Reste à savoir si la gamme mourra en même temps que lui.

Il n’aura pas fait long feu. Quelques mois à peine après la sortie du Galaxy S25 Edge, la version ultra fine du flagship coréen, Samsung stoppe les frais. Selon une information du média Newspim, le constructeur aurait d’ores et déjà couper la production du smartphone. En cause, des ventes plus que décevantes, pour ne pas dire catastrophique. Lors de son premier mois de commercialisation, ce dernier s’était en effet écoulé à seulement 190 000 unités, contre 1,17 million pour le Galaxy S25.

Samsung cherche donc désormais à écouler ses stocks en laissant discrètement mourir la gamme. Une fois le smartphone disparu des étals, celui-ci ne reviendra pas. D’après Newspim, le constructeur aurait même informé ses employés que la gamme Edge vivrait ces derniers instants. Il se pourrait en effet que le Galaxy S26 Edge ne voit jamais le jour. Mais cette information est à prendre avec des pincettes, car la firme envoie des signaux contradictoires à ce sujet.

Samsung va-t-il complètement abandonner la gamme Galaxy Edge ?

“Je ne sais pas si la gamme reviendra, mais cela ne semble pas garanti pour le moment. Je pense que l’on peut partir du principe qu’elle a officiellement disparu”, déclare un cadre anonyme de Samsung. Mais si l’avenir des Galaxy semble bien compromis, tout porte à croire que le développement du prochain représentant est déjà terminé. Pour l’heure, on s’attend donc encore à voir apparaître le Galaxy S26 Edge lors du prochain événement Unpacked, l’année prochaine.

Mais il se pourrait bien que Samsung décide là encore de limiter les dégâts en ne dévoilant pas le smartphone aux côtés de ses flagship, mais plutôt lors d’un événement séparé plus tard dans l’année. Si tel est le cas, la gamme Plus pourrait finalement être maintenue, contrairement à ce que prédisent de récentes rumeurs. Difficile à l’heure actuelle de faire des plans sur la comète, dans la mesure où Samsung lui-même ne soit pas encore vraiment au clair sur sa stratégie.

