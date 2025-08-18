L’iPhone 17 Air plus fin que le Galaxy S25 Edge, ça se voit vraiment ? Faites-vous votre avis avec ces images

Un leaker a mis à la main sur ce qui semble être un mockup d'un iPhone 17 Air. Il compare sa finesse à celle d'un Galaxy S25 Edge. À votre avis, est-ce que moins d'un millimètre de différence ça se voit à l’œil nu ?

Il y a des modes dans le secteur des smartphones. Régulièrement, les fabricants s'affrontent sur un point précis pendant quelques temps avant de passer à autre chose comme si rien n'était. Souvenez-vous de la course à l'écran le plus grand par exemple. Ou au capteur photo avec le plus de Mégapixels. Aujourd'hui, l'élément sur lequel chaque constructeur veut décrocher la palme est la finesse. Des mobiles de plus en plus plats, voilà ce qui semble motiver Samsung et Apple notamment.

L'entreprise sud-coréenne a déjà fait ses preuves sur ce terrain avec le Galaxy S25 Edge et le Galaxy Z Fold 7. La marque à la pomme croquée est quant à elle attendue au tournant avec l'iPhone 17 Air et ses choix de design orientés vers la finesse à tout prix. Pour l'instant, les différents leakers ne s'accordent pas sur son épaisseur exacte. Les rumeurs oscillent entre 5,4 et 5,6 mm si l'on considère uniquement les plus récentes. Donc 0,4 à 0,2 mm de moins que le S25 Edge. Insignifiant ? Pas sûr.

L'iPhone 17 Air serait plus fin que Galaxy S25 Edge, regardez si vous voyez la différence

Sur son compte X (Twitter), le tispter CID publie ce qui semble être un mockup de l'iPhone 17 Air. C'est-à-dire un exemplaire non fonctionnel, mais identique au “vrai”. Il en profite pour le placer en-dessous d'un Galaxy S25 Edge. La photo ne laisse aucune place au doute : oui, la différence d'épaisseur entre les deux smartphones est notable. Inutile de sortir la règle.

Be honest, S25 Edge or iPhone 17 Air? 👀 pic.twitter.com/F81O7Q1WeI — CID (@theonecid) August 17, 2025

On notera en revanche que le capteur photo arrière ressort beaucoup, normal. C'est l'un des compromis qu'Apple a dû faire pour s'assurer d'atteindre son objectif. Il y en a un autre sur la batterie de l'iPhone 17 Air, que l'on attend de faible capacité. Là aussi ce n'est pas vraiment étonnant. Samsung aurait tout de même trouvé la solution pour faire mieux sur ce point avec les Galaxy S26.