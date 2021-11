Apple Self Service Repair : les manuels pour réparer son iPhone et son Mac seront accessibles en ligne

Le Self Service Repair, le programme de réparation en libre service lancé par Apple, s'appuiera sur une boutique en ligne gérée par un tiers. De plus, il semble que tous les manuels de réparation pourront être consultés sur le site web de la marque.

Il y a quelques jours, Apple a lancé le Self Service Repair, un programme permettant aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs iPhone, iPad ou leurs MacBook. Le géant de la Silicon Valley s'est engagé à vendre les pièces détachées officielles de ses produits et à mettre à disposition des documents explicatifs pour aider les usagers dans le processus. Dans un premier temps, le programme sera réservé aux gammes d'iPhone 13 et d'iPhone 12. Ensuite, le programme s'ouvrira aux Mac M1 ou ultérieurs.

Lors de l'annonce, Apple s'est montré particulièrement avare en détails sur le fonctionnement de ce programme. Plus récemment, une note interne interceptée par MacRumors est cependant venue lever le voile sur la manière dont Apple va organiser le Self Service Repair.

Sur le même thème : Les ventes d’iPhone vont-elles baisser à cause du programme Self Service Repair d’Apple ?

Apple va mettre ses documents d'assistance en ligne sur son site

Tout d'abord, la note révèle que les documents d'assistance destinés à guider les utilisateurs seront mis en ligne. Ces documents seront accessibles sur le site web d'assistance d'Apple. La note précise que les documents seront proposés en fonction de la localisation de l'internaute. Une fois que le pays de résidence de l'internaute aura été validé, il sera possible de commander les pièces nécessaires. On peut s'attendre à ce que la documentation se retrouve rapide en accès libre sur la toile, ce qui devrait faciliter la tâche des boutiques de réparation tierces.

Plus étonnant, la note interne révèle que les pièces pour les réparations seront fournies par un tiers. Concrètement, la boutique en ligne où il sera possible de commander les composants sera entièrement chargée par une tierce partie dont l'identité n'a pas été révélée. Le choix d'externaliser le processus permet probablement à Apple de fluidifier sa logistique.

Pour rappel, le programme Self Service Repair sera lancé aux Etats-Unis au début de l'année prochaine. Il sera proposé dans d'autres pays dans les mois à venir. On vous en dit plus dès que possible sur ce programme. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur le projet d'Apple dans les commentaires ci-dessous.

Source : MacRumors