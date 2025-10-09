L’iPhone 17 Pro orange perd-il de sa couleur pour devenir rose ?

Le cas d'un iPhone 17 Pro Max orange, dont la couleur a changé pour devenir or rose, fait beaucoup réagir les internautes.

Apple a créé la sensation avec sa dernière génération de smartphones en proposant un nouveau coloris orange vif pour ses iPhone 17 Pro. Cette couleur pas bien discrète a divisé l'opinion. Certains y ont vu une option originale qui sort de l'ordinaire, tandis que d'autres ont crié à la faute de goût. Dans tous les cas, la marque à la pomme a obtenu ce qu'elle désirait : qu'on parle de ses nouveaux iPhone.

Mais une publication Reddit vient susciter le doute quant à la bonne tenue de ce coloris sur le long-terme. Un utilisateur a partagé une photo (à voir en tête d'article) montrant deux iPhone 17 Pro Max : l'un, à gauche, il est censé être, et un autre, à droite, qui semble comme délavé et qui a perdu sa couleur orange éclatante.

Un iPhone 17 Pro Max orange au coloris tirant vers le rose, blague ou vrai problème ?

“Je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce que tout le monde me demande où j'avais acheté un iPhone en couleur or rose”, explique cet utilisateur. Mais il ne donne pas beaucoup plus de contexte pour nous aider à comprendre ce qu'il se passe. Répondant à un autre redditor, il précise juste qu'il ne s'agit pas d'une question d'angle et que cette couleur qui tire vers l'or rose est observable quel que soit le point de vue duquel on observe l'appareil.

La couleur est différente au niveau du châssis et du bloc photo de l'iPhone, mais pas sur la partie inférieure du panneau arrière, qui donne accès à la recharge sans fil MagSafe et qui est constituée d'autres matériaux. Certains émettent l'idée que l'exposition à la chaleur ou à la lumière peut provoquer un changement de teinte si Apple a eu recours à un traitement de surface comme l'anodisation.

D'autres plaisantent en déclarant que le propriétaire de cet iPhone 17 Pro Max avait une chance sur 8 192 d'obtenir ce coloris spécial, référence aux Shiny dans Pokémon, des créatures très rares dont les couleurs ont été modifiées.