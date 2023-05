iPhone 15 Pro Max : cette vidéo montre à quoi devrait ressembler le smartphone premium

Les rumeurs autour du design de l’iPhone 15 Pro Max vont bon train, ce qui a permis au Youtubeur Unbox Therapy de concevoir une maquette très réaliste du smartphone. Dessus, on y retrouve des bordures très fines mentionnées à plusieurs reprises, mais également des boutons capacitifs qui ne devraient finalement pas arriver sur cette génération.

Au fur et à mesure que la sortie de l’iPhone 15 approche, les rumeurs se bousculent pour tenter de percer à jour le prochain flagship d’Apple. Nombre d’entre elles s’attardent par ailleurs sur son design, qui devrait beaucoup changer pour le modèle Pro Max. C’est grâce à toutes ces rumeurs que le Youtubeur Unbox Therapy a pu se munir d’une maquette particulièrement réaliste du smartphone, et de comparer cette dernière à l’iPhone 14.

Le premier constat se porte évidemment sur les bordures du smartphone, bien plus fines que celles de son prédécesseur. Selon plusieurs fuites, il se pourrait même qu’il s’agisse des bordures les plus fines au monde, à savoir 1,55 mm. Pour rappel, c’est plus petit que la Xiaomi 13 et son record actuel de 1,81 mm. De son côté, l’iPhone 14 Pro affiche un cadre de 2,17 mm. Autant dire que la différence est particulièrement notable entre les deux smartphones.

Voici à quoi pourrait ressembler l’iPhone 15 Pro Max

Toutefois, et comme le note d’ailleurs Unbox Therapy, il y a fort à parier que le design final sera différent de celui présenté dans la vidéo. En effet, on peut constater la présence de boutons capacitifs sur le côté, qui devaient supposément venir remplacer les boutons physiques traditionnels pour le volume. Or, il semblerait que ce projet ait été abandonné par Apple, selon de récentes rumeurs, et aurait reporté à la génération suivante.

En d’autres termes, cette version présentée par Unbox Therapy provient certainement de fuites datant de plusieurs mois, ce qui laisse largement le temps à la firme de Cupertino de peaufiner certains détails, de revenir en arrière sur certaines décisions, etc. Pour en avoir le cœur net, il va falloir attendre la présentation officielle des iPhone 15, qui n’aura pas lieu avant plusieurs mois.