Après l’iPhone, Face ID arrive bientôt sur les MacBook Pro pour renforcer votre sécurité

Apple travaillerait à l'intégration de son système d'authentification biométrique Face ID dans les MacBook, ce qui pourrait constituer une avancée majeure pour renforcer la sécurité de votre Mac.

L'absence de Face ID sur les Mac fait tache. Qui n’a jamais rêvé de pouvoir ouvrir son ordinateur portable et que celui-ci se déverrouille instantanément, à l’image des PC Windows utilisant Windows Hello. L’iPhone et l’iPad sont déjà équipés de cette technologie de reconnaissance faciale, mais Apple ne l’a pour l’instant jamais intégrée à ses ordinateurs.

Pourtant, Apple avait adopté il y a quelques années une encoche sur l’écran de ses ordinateurs haut de gamme. On pensait à l’origine que celle-ci abriterait les capteurs nécessaires à Face ID, mais il ne s’agissait finalement que d’une Webcam plus performante. Si l’on pouvait imaginer qu’Apple avait finalement abandonné le projet, il semblerait que l’entreprise américaine continue à travailler sur son intégration.

Apple dépose un nouveau brevet pour Face ID sur Mac

Il y a plus de 6 ans, Apple avait déposé sa première demande de brevet concernant la technologie Face ID sur Mac. Patently Apple a révélé que l’entreprise venait d’en déposer une autre, intitulée « module de reconnaissance de la lumière pour déterminer l'utilisateur d'un appareil informatique ».

Vous vous en doutez, le module expliqué dans la demande de brevet déposée auprès de l'Office américain des brevets fait naturellement référence à un appareil photo situé dans cette encoche, comme le montrent les schémas à l'appui.

« En exécutant ces fonctions complexes, les données sensibles associées à ces utilisateurs peuvent être collectées et/ou stockées par ces dispositifs informatiques », explique Apple dans le brevet. « Pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder à ces données sensibles, ces dispositifs informatiques peuvent intégrer des systèmes et des mécanismes d'authentification des utilisateurs ».

Cependant, Apple note que les MacBook sont généralement très fins, ce qui signifie que la solution Face ID doit « être compacte … sans sacrifier la précision ou la reconnaissance de l'utilisateur ». Pour ce faire, Apple propose un « module de reconnaissance des formes de lumière » composé d'un projecteur de lumière et d'un capteur capable de détecter la lumière réfléchie, par exemple sur votre visage. Il reste maintenant à savoir quand cette technologie sera au point et intégrée dans les MacBook de la société.