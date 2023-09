iPhone 15 Pro Max vs Huawei P60 Pro : qui prend les meilleures photos ? Découvrez notre premier comparatif

L’iPhone 15 Pro Max est le nouveau smartphone ultra haut de gamme d’Apple. Selon la firme, il est le meilleur en photo. Pour confirmer ces propos, nous avons réalisé nos premiers samples photo de l’iPhone 15 Pro Max en studio. Et nous les avons comparés avec les mêmes clichés réalisés avec l'iPhone 14 Pro Max et avec le P60 Pro de Huawei, actuellement le smartphone le mieux noté en photo chez DxO Mark. Quel est le résultat ? Réponse.

Hier, l’iPhone 15 et toutes ses déclinaisons est arrivé en magasin. Certains modèles sont certainement beaucoup plus difficiles à trouver sur les étals. Nous pensons notamment à l’iPhone 15 Pro Max en version « titane naturel » ou « titane blanc ». Pour en savoir plus sur l’ensemble de ses smartphones, nous ne saurions trop vous conseiller la lecture de notre dossier complet. Et en attendant les tests complets qui seront publiés la semaine prochaine, voici un avant-gout de celui sur l’iPhone 15 Pro Max.

L’iPhone 15 Pro Max est le smartphone le plus avancé d’Apple. Et il est le smartphone le plus cher de la marque cette année. Lors de sa présentation, le 12 septembre dernier, la firme indiquait avoir travaillé sur plusieurs points, notamment en photographie : les portraits, les photos en basse luminosité et le zoom optique. Nous avons bien évidemment voulu savoir si cela se confirme et nous avons pris quelques clichés avec l’iPhone 15 Pro Max : capteur principal, mode portrait, capteur ultra grand-angle et macro, téléobjectif, etc.

L'iPhone 15 Pro Max a fait de gros progrès sur le détail et le HDR

Et objectivement, les photos sont excellentes, notamment si vous aimez le côté naturel des algorithmes d’Apple : les couleurs semblent vraies, le HDR permet d’illuminer les zones plus sombres et il n’y a pas de saturation. Nous constatons également un excellent piqué, une très bonne netteté et surtout beaucoup de détails. Les portraits sont élégants, notamment avec le zoom numérique 2x, que ce soit en mode portrait ou en mode par défaut. Les macros sont excellentes, avec de nombreux détails. Bref, nous sommes conquis.

Mais nous voulions évidemment comparer avec d’autres smartphones pour confirmer (ou non) cette bonne impression. Nous en avons choisi deux pour cet article. D’abord l’iPhone 14 Pro Max, afin de constater l’évolution de la qualité photo entre les deux générations. Ensuite avec le P60 Pro de Huawei. Pourquoi celui-ci et pas un Galaxy S23 Ultra ou un Magic5 Pro ? Parce que le P60 Pro est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le numéro 1 du classement DxO Mark des photophones. Alors, autant se comparer au meilleur quand on brigue une place sur le podium, n’est-ce pas ?

L'iPhone 15 Pro Max excelle en portrait et en macro, moins en zoom

Vous pouvez retrouver ci-contre quelques comparaisons entre les trois smartphones. Nous confirmons d’abord certaines de nos conclusions précédentes : le piqué est top, les détails sont nombreux et la colorimétrie est naturelle. Il y a souvent plus de texture dans les photos de l’iPhone 15 Pro Max. Nous pouvons aussi voir tout le travail réalisé par les algorithmes d’Apple sur les visages et les carnations en mode portrait. Le détourage est très bon avec les trois smartphones, mais pas parfait.

Nous avons aussi comparé les smartphones sur le zoom. Et nous avons choisi un rapport commun aux trois modèles : le rapport 15x. Avec celui-ci, le lissage du 14 Pro Max gomme des détails, tandis que le 15 Pro Max les conserve, mais perd aussi en netteté. En zoom 15x, le P60 Pro reste meilleur, puisqu’il ne lisse pas, conserve les détails et apporte plus de texture. L’ultra grand-angle de l’iPhone 15 Pro Max est meilleur que celui du P60 Pro, notamment pour faire les macros. Mais c’est logique : Huawei a choisi d'utiliser le zoom optique du P60 Pro, doté d'un téléobjectif à lentille amovible, pour réaliser des macros. L'ultra grand-angle est donc moins travaillé.

Voilà donc notre premier comparatif photo avec l’iPhone 15 Pro Max. Nous en ferons d’autres au fil des semaines avec d’autres téléphones. En attendant, rendez-vous dans les commentaires pour partager votre avis sur les clichés de cet article.