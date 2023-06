L’iPhone 16 sera peut-être le premier smartphone à proposer une véritable caméra spatiale

Le Vision Pro a peut-être inauguré l'ère des vidéos et des photos spatiales. Cela dit, Apple doit proposer cette technologie dans des appareils plus petits et plus discrets. Dans l'iPhone 16, par exemple ?

Apple a présenté le Vision Pro en grande pompe lors de la WWDC 2023. Le casque AR de Cupertino est un véritable concentré de ce qui se fait de mieux en termes de technologie à l’heure actuelle. Un point a particulièrement marqué les esprits : la possibilité de photographier et de filmer des images en trois dimensions, et de ce fait, de pouvoir « revivre » ces souvenirs dans ses moindres détails. La démonstration, en vidéo, a attiré nombre de critiques.

Les détracteurs de cette technologie affirment qu’en l’état actuel, elle fixe le moment, mais elle empêche de vivre l’instant. Et ils n’ont pas tort, le Vision Pro est un accessoire peu discret et encombrant. Il se fait difficilement oublier, pour son porteur, comme pour les sujets photographiés. Apple est bien conscient de ce problème. L’idée de capturer des photos et des vidéos en 3D n’est pas mauvaise, mais le casque de réalité virtuelle n’est pas le meilleur outil pour le faire.

Apple proposera peut-être une caméra spatiale dans l’iPhone 16

Apple souhaiterait donc intégrer des caméras 3D dans ses smartphones et ses tablettes. En effet, selon les créateurs d’Hallide, une appli de photographie sur iOS, « les iPhone actuels ne peuvent pas créer de captures spatiales valables comme le fait le Vision Pro. Nous aurons besoin d’une amélioration significative en termes de puissance de traitement et de qualité des capteurs ». Etant donné le coût de fabrication du Vision Pro, on comprend pourquoi Apple hésite à implémenter cette technologie dans l'immédiat. L’iPhone 15, dont la commercialisation est attendue pour cet automne, n'aura vraisemblablement pas droit à une caméra spatiale donc.

Cela dit, à en croire ces experts, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour profiter de cette nouvelle technologie de « caméra spatiale » : le bruit court selon lequel Apple pourrait la proposer avec l’iPhone 16, dès 2024. Comme c’est souvent le cas avec Apple, le Vision Pro n’est pas vraiment un précurseur dans le domaine de la photo et de la vidéo en 3D. Mais c’est peut-être grâce à son Vision Pro, que les vidéos spatiales immersives vont enfin se démocratiser.