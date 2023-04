Galaxy S23 : votre nouveau smartphone a déjà perdu près de la moitié de sa valeur

Mauvaise surprise pour les propriétaires des récents Galaxy S23, la valeur des smartphones a totalement chuté depuis leur lancement, qui a eu lieu il y a deux mois seulement.

Cela fait longtemps maintenant que l’on sait que les smartphones Android perdent de la valeur plus rapidement que les iPhone, et une nouvelle étude de SellCell vient de réaffirmer cela, en comparant la dévalorisation des récents Galaxy S23 à celle des iPhone 14.

L’année dernière, les Galaxy S22 avaient perdu trois fois plus de valeur que les iPhone 13 deux mois après leur sortie, mais la bonne nouvelle, c’est que les Galaxy S23 s’en sortent beaucoup mieux que les modèles précédents.

Les Galaxy S23 voient leur valeur chuter

D’après les chiffres de SellCell, les Galaxy S23 ont perdu 41,1 % de leur valeur 1 mois seulement après leur sortie, et 43,3 % après deux mois. Samsung fait donc toujours moins bien qu’Apple et ses iPhone 14, qui n’ont perdu que 32,3 % après un mois et 31 % après deux mois. On constate d’ailleurs que les iPhone 14 regagnent un peu de valeur entre le premier et le deuxième mois, une tendance qui ne s’est jamais produit chez Android.

Le Galaxy S23 s’est donc déprécié 1,4 fois plus vite que l'iPhone 14, ce qui n’est finalement pas un écart aussi conséquent que les années précédentes. Précisions que ce plus petit écart est également attribué aux mauvaises performances des iPhone 14, qui se dévaluent plus rapidement que les modèles précédents. La série 14 a perdu en moyenne 31,5 % de sa valeur en six mois, tandis que la série 13 a perdu 25,8 % de sa valeur au cours de la même période pour les appareils en état neuf.

SellCell relève également que les smartphones Samsung tendent à garder leur valeur un peu plus longtemps que ceux de Google. Les Pixel 7 ont, eux, perdu 43,1 % de leur valeur après un mois, et 45,9 % après un mois.

Quels smartphones Samsung perdent le plus de valeur ?

SellCell dévoile que la variante Galaxy S23 Ultra 1 To est celle qui a perdu le plus de valeur en deux mois. Cet appareil au prix de 1619 dollars a perdu 52,7 % de sa valeur en deux mois dans un écran neuf. Si vous cherchez un meilleur investissement, l'iPhone 14 Pro Max 128 Go devrait être votre choix, car il n'a perdu que 13,6 % de son prix de vente en deux mois.

Le Galaxy S23+ avec 256 Go de stockage est le modèle qui s’en sort le mieux, puisque sa dévalorisation n’a atteint que 36,4 % de sa valeur initiale (999 dollars), ce qui signifie que sa valeur actuelle n’est étonnement pas très loin de celle du Galaxy S23 Ultra avec 1 To de stockage.

En 2023, on rappelle que Samsung avait augmenté les tarifs de ses Galaxy S23, mais également appliqué de très fortes remises lors des précommandes des appareils. Samsung avait notamment lancé une campagne « stockage X2 », qui permettait à ceux qui commandaient un Galaxy S23 avec 256 Go de stockage d’obtenir la version avec 512 Go.

Cela a ainsi conduit les consommateurs à privilégier les versions les moins chères, et c’était sans compter les offres de lancement généreuses de Samsung. Le Galaxy S23 Ultra avec 512 Go, lancé à 1599 euros, pouvait finalement être commandé à seulement 969 euros en cumulant plusieurs offres, soit une réduction de près de 39,4 % par rapport à son tarif d’origine. On est donc pas loin de la dépréciation constatée après deux mois.

De son côté, le Galaxy S23 classique avec 256 Go de stockage sorti à 1019 euros était disponible en précommande à seulement 559 euros, soit une réduction conséquente de 45%. Sur ce modèle, SellCell nous dit que le smartphone s’est déprécié à 44,1 % en état neuf, ce qui correspond également plus ou moins à l’offre promotionnelle à sa sortie en France.

Source : SellCell