L’iPhone 6 rejoint la liste des appareils obsolètes d’Apple

Près de 8 ans après son lancement, l’iPhone 6 rejoint enfin la liste des appareils « vintage » d’Apple, qui comprend tous les smartphones qui ne seront plus du tout pris en charge par Apple au niveau du logiciel.

Après l’iPhone 5 en 2018 puis plus récemment l’iPhone 6 Plus au début de l’année 2022, c’est désormais au tour de l’iPhone 6 classique de rejoindre la liste d’Apple des appareils dits « vintage ». La gamme iPhone 6 était la première fois qu'Apple présentait la variante “Plus”, plus grande, d'un iPhone. Il présentait également un tout nouveau design aux bords incurvés qui remplaçait l'ancien design à bords plats des iPhone 4 à iPhone 5s.

Sorti à l’origine en 2014, Apple avait finalement relancé son appareil en 2017 en tant qu’iPhone de milieu de gamme, à l’image de l’iPhone SE 5G d’aujourd’hui. Il était donc attendu que celui-ci rejoigne la liste des appareils vintage, puisque celle-ci comprend des smartphones commercialisés pour la dernière fois il y a plus de 5 ans et il y a moins de 7 ans.

Apple fait ses adieux à l’iPhone 6

Maintenant que l’iPhone 6 est classé parmi les produits vintage, les réparations seront sujettes à la disponibilité des stocks. Apple continuera toujours d’accepter les réparations jusqu’à 7 ans après la dernière commercialisation de l’appareil, mais seulement à condition que les pièces soient disponibles.

Dans deux ans, l’iPhone 6 rejoindra la liste des appareils dits « obsolètes ». Pour eux, tous les services matériels sont interrompus, à l’exception des ordinateurs portables Mac qui peuvent toujours bénéficier d’une réparation sur la batterie.

En plus de l’iPhone 6, on peut également noter qu’Apple a déplacé l'iPod nano 7 de 2012 et l'iPod touch de cinquième génération de la liste des produits vintage à la liste des produits obsolètes, tandis que les modèles d'iPod nano de 2015 sont désormais répertoriés comme des produits vintage. L'iPod shuffle de quatrième génération de 2012 a été déplacé vers la liste des produits obsolètes, et la version de 2015 est désormais répertoriée comme vintage. Plus tôt cette année, Apple a également ajouté la première génération de MacBook Pro avec Touch Bar à sa liste de produits vintage. Le prochain appareil à rejoindre la liste devrait être l'iPhone 7 dès l'année prochaine, mais on ne sait pas encore exactement à quelle date.