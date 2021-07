iPhone 13 : Apple affirme que les fuites sont nuisibles pour les utilisateurs

Apple en a assez des fuites et a envoyé une lettre à un leaker chinois. Cette dernière lui demande de ne plus acquérir de prototypes d’iPhone, de ne plus les diffuser et surtout de lui fournir la liste des personnes qui lui fournissent les appareils. La firme estime que les fuites pourraient induire en erreur les fabricants de coques et qu'elles ternissent son image de marque

Dans l’univers de la tech, il n’y a plus de surprises. Tous les produits fuitent avant l’heure et les leaks viennent principalement des usines basées en Chine. Certains employés font en effet sortir des prototypes et des modèles encore non annoncés qu’ils fournissent aux leakers. Les constructeurs tiers, comme ceux qui conçoivent les coques, peuvent ainsi être induits en erreur. Une situation qui agace Apple, qui a décidé d’agir.

La firme de Cupertino a envoyé une lettre, par l’intermédiaire de son cabinet chinois d’avocats, à un leaker qui avait diffusé les photos d’un prototype d’un iPhone pas encore sorti sur le net. C’est le site Motherboard (Vice) qui révèle l’affaire et son contenu.

Apple demande au leaker de livrer ses sources

La lettre demandait au leaker d’arrêter de se procurer, de diffuser des photos et surtout de vendre des prototypes. Il s’agit en effet d’un marché lucratif. Plus que ça, la lettre exige que le leaker communique des informations sur ses sources :

« Vous avez publié sans autorisation bon nombre d’informations concernant des produits Apple encore non annoncés et sujets à des rumeurs, ce qui traduit une violation délibérée de la politique du secret d’Apple. Après enquête, Apple a obtenu des preuves concernant la divulgation de votre part de produits encore non commercialisés. »

Apple estime également que divulguer des produits en avance ternit son image auprès des consommateurs. Mais ce qui l'agace réellement, c’est bien le commerce parallèle qui s’est crée autour de ses produits. Un véritable business dont profite beaucoup de monde et qui gravite autour des usines. Il peut avoir de lourdes conséquences pour le consommateur, notamment au niveau des coques. Les fabricants de protections peuvent en effet se baser sur ces fameux prototypes qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas des produits terminés. Ils peuvent donc encore changer de dimension :

“Les fabricants d'accessoires peuvent développer et vendre des coques de smartphone qui ne sont pas compatibles avec les produits encore non annoncés. (…) Une telle situation peut impacter négativement le consommateur ainsi qu'Apple. Il est évident que les informations en ce qui concerne le design et les performances des produits Apple sont confidentielles, car elles ont évidemment un intérêt commercial fort.”

Apple veut de nouveau créer la surprise

En plus de ce commerce parallèle fait son sur dos, Apple pointe du doigt le fait que son image de marque peut être impactée. En effet, les consommateurs voient les produits avant, publiés par les leakers et relayés par les sites d'actus (dont nous faisons partie), ce qui annihile totalement la surprise :

“Apple fait des efforts et instaure des mesures strictes pour maintenant le secret concernant les informations sur ses futurs produits avant leur annonce, et ce pour s'assurer qu'à chaque fois qu'elle dévoile un nouveau produit, ce dernier surprend le public. Le secret concernant les dernières technologies d'Apple fait partie intégrante de son ADN. “

Là-dessus, difficile de contredire la marque sur ce point. Depuis quand un produit Apple n'a-t-il pas fuité avant sa présentation officielle ? Aujourd'hui, on connait tous les iPhone, iPad ou MacBook avant leur sortie. Ces fuites ne concernent évidemment pas que la firme de Cupertino et les fans peuvent choisir de les ignorer, mais elles sont bien là.

Pour le moment, on ne sait pas si cette lettre a été envoyée à d’autres leakers. Impossible de le savoir tant que ces derniers ne se sont pas manifestés. En tout cas, Apple semble bien décider à mettre un terme aux fuites et ce courrier ne pourrait être qu’une première sommation.