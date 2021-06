L’iPhone 12 Mini est encore moins cher que lors du Prime Day

Si vous envisagez de vous équiper de l'iPhone 12 Mini d'Apple, sachez que ce dernier est proposé par Amazon à 631,95 €. C'est encore moins cher que l'offre que l'on a pu voir lors de la dernière édition du Prime Day 2021.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 12 MINI

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 12 128 GO

Après les bons plans sur les AirPods Pro, l'Apple Watch Series 6, c'est au tour de l'iPhone 12 Mini de faire l'objet d'une belle offre du coté de l'enseigne en ligne Amazon. S'il était proposé lors du Prime Day à 638,99 €, il est possible aujourd'hui de l'avoir encore moins cher à très exactement 631,95 €. C'est plutôt pas mal sachant qu'on le trouve généralement aux alentours des 800 € lorsqu'il n'est pas en promo. C'est la variante embarquant 64 Go de mémoire de stockage interne qui fait l'objet de cette baisse de prix. Vous avez le choix entre les coloris bleu, rouge et noir.

Pour en revenir à l'iPhone 12 Mini, il s'agit de l'iPhone le plus abordable du constructeur. Il est également aussi le plus compact avec des dimensions de 64.2 x 131.5 x 7.4 mm pour un poids de 135 gramme. Ce dernier est construit autour d’un écran Super Retina de 5,4 pouces. Il hérite en outre du même double capteur photo que celui de l'iPhone 12. Sans surprise , il est compatible avec la 5G et le chargeur sans fil MagSafe.

L'iPhone 12 dans sa version 128 Go est lui aussi proposé à un très bon prix : 791,95 € au lieu de 849 €. L'iPhone 12, est recouvert d’un écran OLED Super Retina de 6,1 pouces cerclé de fines bordures et surmonté d’une encoche. Il est alimenté par le SoC A14 Bionic. Côté photographie, Apple mise sur un double capteur photo composé de 2 modules de 12 mégapixels. Il est compatible avec la recharge sans fil 15W via le chargeur magnétique MagSafe et la 5G.

A lire aussi : notre test complet de l'iPhone 12 Mini