AirPods Pro : Amazon et Cdiscount bradent les écouteurs d’Apple

Les AirPods Pro d'Apple sont de retour à un très bon prix du coté d'Amazon et Cdiscount. Les deux enseignes les proposent actuellement sous la barre des 200 e, à très précisément 199,99 €. Un bon plan à saisir d'urgence pour celles ou ceux qui voudraient s'en équiper au meilleur prix du moment.

Alors qu'il faut généralement débourser 229,99 € pour s'en équiper, il est possible de se procurer les AirPods Pro d'Apple pour moins de 200 €. C'est du coté des enseignes Amazon et Cdiscount que les écouteurs sans fil sont proposés au meilleur prix du marché, à savoir 199,99 €. Une offre valable dans la limite des stocks disponibles.

es AirPods Pro sont livrés avec trois embouts en silicone souple de tailles variables, afin de permettre à l’utilisateur de trouver la bonne mesure qui s’adapte parfaitement à ses oreilles. Ils intègrent la technologie de réduction active du bruit qui assure un son profondément immersif. Le mode Transparence permet d'entendre tout ce qu’il se passe autour de vous et interagir avec le monde qui vous entoure.

Résistant à la transpiration et la poussière grâce à leur certification IPX4, les AirPods Pro le sont également en matière d'écoute puisqu'ils peuvent atteindre jusqu'à plus de 5 heures d’autonomie avec le boîtier de charge sans fil. À l’instar des AirPods, les AirPods Pro se connectent comme par magie à votre iPhone ou Apple Watch. Et ils sont prêts à être utilisés dès leur sortie du boîtier. Si vous voulez en savoir davantage à leur sujet, on vous invite à découvrir notre avis et test AirPods Pro.