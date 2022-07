L’iPad mini 6 en promotion à seulement 449 € sur Cdiscount

Sortie il y a moins d’un an, la célèbre tablette de la marque à la pomme est déjà en promotion sur le site de Cdiscount avec un code promo qui permet de faire chuter le prix de l’iPad Mini 6 de 100 euros.

Vous cherchez une petite tablette facilement transportable mais tout de même très puissante avec un excellent écran ? Alors vous allez forcément craquer pour l’iPad Mini 6. Sortie en septembre dernier, vous avez la chance de bénéficier dès à présent d’une très belle remise de 100 euros sur le site de e-commerce français Cdiscount pour le modèle 64 Go Wifi en Gris sidéral. Initialement en vente à 549 euros, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 449 euros grâce au code promo VIPINFO100.

Profiter de cette offre sur Cdiscount

Nous en sommes déjà à la sixième génération de l’iPad mini et chaque génération apporte son lot de nouveautés. Son écran LCD de 8,3 pouces saura séduire les petites mains et les amateurs de dalle bien calibrée. Les couleurs sont vivaces et la luminosité largement suffisante pour profiter de sa tablette même en plein soleil. Du côté performances, elle n’est pas en reste avec la célèbre puce A15 Bionic parfaitement optimisée par Apple pour tous les usages les plus gourmands.

Le module photo a aussi été nettement amélioré en comparaison de l’iPad mini 5 puisqu’il passe de 8 MP à 12 MP et qu’il intègre dorénavant un flash à l’arrière et qu’il passe de 7 MP à 12 MP en mode selfie avec un capteur ultra grand-angle. Niveau autonomie, vous pourrez utiliser cette tablette jusqu’à 10 heures par recharge. C’est donc parfait pour tenir une journée. Enfin, la tablette est compatible Apple Pencil 2. C’est donc une tablette qui conviendra aux créatifs.