L’Invicta Pony est une citadine électrique chinoise conçue pour conquérir le marché européen

La marque de voitures électriques Invicta a profité de l’Automobile Salon de Barcelone pour présenter la Pony, un quadricycle électrique citadin qui vient rouler sur les terres de l’AMI de Citroën.

Si lorsque l’on parle de voitures électriques, ce sont plutôt les SUV, les berlines et autres modèles surpuissants comme la Tesla Model S Plaid qui accaparent les gros titres, les petites citadines sont les véhicules destinés aux automobilistes lambda : elles coûtent moins cher, et il est plus facile de les garer. C’est sur ce segment porteur que la marque espagnole Invicta compte se placer, avec l’annonce de la commercialisation de la Pony.

La Pony de Invicta est en fait une déclinaison conçue pour le marché européen de la BAW Yuanbao de BAIC. De la mini EV chinoise, elle conserve les mensurations : 3,16 m de long pour 1,50 m de large. Elle garde aussi son moteur de 20 kW et sa batterie de 13,6 kWh. La Pony devrait bénéficier d’une autonomie de 130 km, mais ce chiffre reste à confirmer. Sa recharge devrait prendre entre 6 et 8 heures.

L'Invictus Pony est un quadricycle lourd à moteur électrique vendu à moins de 20 000 €

Les points communs avec le quadricycle lourd à moteur de BAIC s’arrêtent là. En effet, la Pony ne sera disponible qu’en version 3 portes, et pourra accueillir un maximum de deux occupants (contre trois pour le modèle chinois, grâce à son siège arrière). En ce sens, elle sera plutôt une concurrente directe de la Citroën AMI, même s’il ne s’agira pas d’une voiture sans permis à strictement parler.

L’Invicta Pony devrait faire ses grands débuts sur le Vieux Continent à compter de la fin du salon Automobile Barcelona 2023 qui se tient jusqu’au 21 mai 2023. Autre différence de taille avec la plateforme chinoise dont elle tire son inspiration : son prix. Alors que les clients de l’Empire du Milieu peuvent acheter la Yuanbao pour moins de 6500 €, les clients européens devront s’acquitter de pas moins de 16 995 € pour prendre son volant.

Source : Automobile Propre