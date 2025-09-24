Windows 7 voit son nombre d’utilisateurs doubler, cinq ans après sa mort officielle

C'est un phénomène bien étrange qu'observent les chiffres d'adoption de Windows de Statcounter. Au cours de l'été, il semblerait que les utilisateurs aient massivement migré vers Windows 7, faisant ainsi doubler ses part de marché, alors même que le système d'exploitation n'est plus supporté par Microsoft depuis 2020.

C'est indéniable : Windows 7 fait partie des versions les plus populaires du système d'exploitation. Suivi par le mal-aimé Windows 8, il a fallu attendre Windows 10 pour que les utilisateurs reprennent goût à l'OS de Microsoft. Et comme le temps est cyclique, ces derniers boudent désormais Windows 11. En effet, malgré l'arrêt imminent du support de Windows 10, qui aura lieu le 14 octobre prochain, ça ne se bouscule pas vraiment au portillon de Windows 11.

C'est en effet ce que révèlent les désormais traditionnels chiffres d'adoption de StatCounter, qui notent certes une légère baisse du nombre d'utilisateurs de Windows 10 au profit de son successeur, mais rien de très significatif. En revanche, une autre donnée est beaucoup intéressante, voire intrigante. Si Windows 11 ne voit pas son nombre d'adoption exploser, c'est peut-être à cause d'une ancienne version revenue d'entre les morts : Windows 7.

Windows 7 n'a pas dit son dernier mot

C'est en 2020 que Windows 7 a officiellement rejoint la casse des systèmes d'exploitation – en d'autres termes, qu'il ne reçoit plus de mises à jour de la part de Microsoft. Cela n'empêchait pas 2% des utilisateurs à rester sur l'OS en juillet dernier, malgré les risques conséquents pour la sécurité de leurs données. En théorie, ce chiffre était voué à baisser plus ou moins progressivement au fil des années. Mais ce n'est pas ce qu'il s'est passé.

Au mois d'août, le nombre d'utilisateurs grimpe à 3,59%. Étrange, mais ça ne s'arrête pas là. En septembre, celui-ci monte à 5,9%, soit plus du double qu'en juillet ! Alors que se passe-t-il ? Certes, Windows 7 a eu droit à une toute petite mise à jour en 2024, mais cela ne suffit pas expliquer le phénomène. Nul doute que la fin prochaine de Windows 10 y est pour quelque chose, surtout pour les utilisateurs ne pouvant s'offrir un PC compatible ?

Est-ce que, foutu pour foutu, ces derniers ont décidé de revenir sur un OS qu'ils apprécient vraiment ? Possible, mais peu probable. Il est possible que cette hausse soit liée à l'abandon du système Windows dans son ensemble pas plusieurs utilisateurs, lassés des restrictions imposées par Microsoft. Les méthodes de calcul de StatCounter y sont peut-être aussi pour quelque chose. Bref, mieux vaut ne pas prendre ces chiffres pour acquis.