Linky : une maison incendiée le 25 décembre, le compteur électrique est pointé du doigt

Le compteur électrique Linky serait encore impliqué dans un incendie. Ce 25 décembre 2021, la maison d'un couple de retraités est partie en fumée dans le Calvados. D'après les premières expertises, l'appareil d'Enedis en serait la cause. L'enquête pour déterminer les origines du sinistre est toujours en cours.

Marcel Gosselin et son épouse ne s'attendaient à assister à une telle désolation ce 25 décembre 2021. Alors que le couple de retraités était parti célébrer Noël en famille, leurs voisins les appellent pour les prévenir que leur maison, située dans la commune de Vassy dans le Calvados, est en flammes.

Sur place, le propriétaire n'a rien pu faire, à part regarder les 25 sapeurs-pompiers tenter tant bien que mal de maîtriser l'incendie. Il aura fallu quatre heures aux soldats du feu pour y parvenir. “Notre vie est partie en fumée”, dit-il dépité à nos confrères du journal local La Voix Le Bocage.

Deux jours après le drame, l'heure est aux constats et aux assurances. Les dégâts sont considérables : le garage a été entièrement ravagé par le feu, tandis que la toiture de la maison a quasiment disparu. À l'intérieur, les propriétaires essaient de récupérer ce qui n'a pas été abîmé par la fumée et les milliers de litres d'eau utilisés par les pompiers pour circonscrire l'incendie. Et malheureusement, il n'y pas grand chose à sauver. “On a pu récupérer quelques vêtements, mais tout est enfumé. Il y a beaucoup de dégâts. Il faut qu'on fasse le point”, explique Marcel.

À lire également : Linky encore impliqué dans un incendie, Enedis dément

Les premiers éléments de l'enquête pointent le compteur Linky

Miraculeusement, la Pontiac de collection stockée dans le garage a survécu au brasier, même si la peinture est totalement “bonne à refaire”. Reste que pour le retraité, le principal est que personne n'a été blessé dans le drame, la maison étant vide lors du départ de feu. Pour l'instant, l'enquête concernant l'origine de l'incendie est toujours en cours. “Les experts vont la déterminer, mais on voit bien que c'est parti du compteur électrique Linky”, assure Marcel Gosselin.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le compteur Linky est impliqué dans des incendies. En 2018, l'appareil a été mise en cause dans plusieurs accidents. Deux compteurs ont été pointés du doigt dans un incendie dans un quartier du petit village de Luzenac, tandis qu'un feu s'était déclenché à proximité d'une maison du Lapugnoy durant l'été de la même année.