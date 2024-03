LinkedIn ajoute des jeux avec des classements pour s’affronter entre employés

LinkedIn, le géant du réseautage professionnel, s'apprête à ajouter une touche ludique à sa plateforme avec l'introduction d'une section de jeux.

À la surprise générale, LinkedIn va bien se doter d’une section jeu. Ce pivot surprenant a pour but de mêler le divertissement au réseautage professionnel, ce qui pourrait modifier notre façon de nous engager sur la plateforme.

Découverte par des chercheurs d'applications et confirmée par LinkedIn, la nouvelle fonctionnalité de jeu comprendra des titres tels que “Blueprint”, “Crossclimb” et “Queens”. Ces jeux sont conçus pour être rapides et faciles, parfaits pour une courte pause au cours d'une journée de travail bien remplie.

LinkedIn veut créer des compétitions entre employés

Le concept est pour le moins assez intéressant : les entreprises seront classées sur des tableaux de bord basés sur les scores collectifs de leurs employés, ce qui ajoutera un avantage concurrentiel à la communauté professionnelle.

Les jeux rappellent les puzzles populaires tels que Wordle, offrant un bref défi mental qui peut être relevé en quelques minutes. “Queens” semble être une variante du puzzle Picross classique, tandis que “Blueprint” semble être un jeu de connexion d'indices semblable à “Only Connect”.

L'incursion de LinkedIn dans le domaine des jeux n'a pas seulement pour but de procurer un plaisir individuel, mais aussi de favoriser les connexions. « Nous essayons d'ajouter des jeux basés sur des énigmes dans l'expérience LinkedIn afin de débloquer un peu d'amusement, d'approfondir les relations et, espérons-le, de susciter des conversations », a déclaré un porte-parole de LinkedIn.

Le passage au jeu est stratégique, car il tire parti de la popularité des puzzles pour maintenir l'engagement et la connexion des utilisateurs. Avec des jeux tels que “Queens”, “Inference” et “Crossclimb”, LinkedIn s'apprête à rejoindre les rangs des plateformes qui allient travail et divertissement. Cependant, il reste à savoir comment ces jeux seront accueillis par les utilisateurs, et si ceux-ci seront utilisés à bon escient. En effet, on imagine déjà de nombreuses personnes à la recherche d’un emploi se laisser distraire par certains de ces titres, donc on espère que ceux-ci seront bien intégrés à la plateforme.