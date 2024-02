Bluesky est enfin ouvert à tous, une bonne raison de quitter X (Twitter) ?

Bluesky, une nouvelle plateforme de micro-blogging financée par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a supprimé sa liste d'attente et est désormais ouverte à tous.

Bluesky, qui est en version bêta depuis près d'un an, vise à offrir une alternative à X d'Elon Musk, ainsi qu'à d'autres réseaux sociaux. Bluesky affirme avoir enregistré environ 3 millions d'inscriptions avant l'ouverture au public, ce qui est impressionnant pour une nouvelle plateforme, mais reste loin derrière les 130 millions d'utilisateurs actifs mensuels de Threads, ou même les 1,8 million de Mastodon.

Cependant, Bluesky a quelques atouts dans sa manche pour convaincre les utilisateurs. L’un réside dans l'approche unique de Bluesky en matière de réseautage social, qui repose sur la décentralisation et l'open source. Bluesky s'appuie sur le protocole AT, une infrastructure décentralisée qui permet à de multiples réseaux sociaux d'interagir les uns avec les autres par le biais d'une norme commune. Le protocole AT est également open source, ce qui signifie que tout le monde peut voir comment il fonctionne et contribuer à son développement. Les développeurs peuvent même créer leurs propres réseaux sociaux sur la base du protocole AT ou personnaliser les réseaux existants.

BlueSky veut vous faire oublier X

Jay Graber, PDG de Bluesky, a expliqué que la décentralisation permet plus d'innovation et de diversité dans les médias sociaux, car elle supprime le goulot d'étranglement que constitue le contrôle de la plateforme par une seule organisation.

Contrairement aux plateformes centralisées comme Instagram, où les utilisateurs doivent accepter les changements apportés par l'entreprise, les utilisateurs de Bluesky peuvent choisir les fonctionnalités et les algorithmes qu'ils souhaitent utiliser, ou passer à un autre réseau s'ils ne sont pas satisfaits. Les utilisateurs de Bluesky peuvent également créer leurs propres services de modération de contenu et s'abonner à ceux auxquels ils font confiance.

Aujourd’hui, le principal concurrent de Bluesky est Mastodon, un autre réseau social décentralisé et open source qui existe depuis 2016. Mastodon utilise également un protocole appelé ActivityPub, qui est compatible avec le protocole AT. Cependant, il est beaucoup plus compliqué à prendre en main, ce qui pourrait bien convaincre de nombreux internautes de tenter l’expérience. Il faudra maintenant voir si cette ouverture au public sera ou non assez pour inquiéter Elon Musk.