Facebook, Instagram : Meta pourrait faire chuter le prix de l’abonnement sans publicité pour éviter la justice

Suite au lancement de son offre sans publicité sur ses plateformes, Meta a été la cible de plusieurs organismes de protection des consommateurs. Dans leur viseur, le prix élevé de la formule qui force bon nombre d’utilisateurs à accepter d’être traqués par le géant des réseaux sociaux. En réponse, celui-ci a proposé de baisser drastiquement ses tarifs.

En novembre dernier, Meta a lancé un abonnement payant pour Facebook et Instagram, permettant de faire disparaître toutes les publicités de ces plateformes. Cette stratégie qui n’avait pas uniquement pour but de créer une nouvelle source de revenus pour la firme. En réalité, celle-ci a surtout permis à Meta d’échapper au joug du RGPD qui lui impose d’obtenir le consentement de ces utilisateurs pour utiliser leurs données personnelles à des fins publicitaires.

L’entreprise se pensait alors tirée d’affaire, mais c’était sans compter sur les associations de défense des consommateurs, qui l’ont rapidement accusé d’avoir volontairement fixé un tarif très élevé, à savoir 9,99 €/mois, de sorte que les utilisateurs soient contraints d’accepter d’être traqués. Au total, 8 organisations ont porté plainte contre le groupe en l’accusant de ne pas véritablement respecter le RGPD.

Meta prévoit diviser par deux le prix de son offre payante

Auditionné par la Commission européenne sur le sujet, l’avocat de Meta Tim Lamb a alors proposé de baisser le prix de la formule payante afin d’apaiser les esprits. Il n’y est d’ailleurs pas allé de main morte : de 9,99 €/mois, celui-ci pourrait passer à 5,99 €/mois, soit une réduction de presque de moitié. De plus, la formule pour un compte supplémentaire pour passer à 4 €/mois.

Ce prix est « de loin le plus bas de la fourchette que toute personne raisonnable devrait payer pour des services de cette qualité », estime l’avocat, laissant entendre que Meta n’ira pas plus bas. Il est encore trop tôt pour dire quand, ou même si ce nouveau entrera en vigueur. Il faudra pour cela attendre le résultat des délibérations entre Meta et la Commission européenne, pour savoir si oui ou non il y a bien violation du RGPD.

Source : Reuters