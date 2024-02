Les réseaux sociaux battent tous les records et atteignent les 5 milliards d’utilisateurs

Selon le rapport Digital 2024 de Meltwater et We Are Social, le nombre d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux a dépassé les 5 milliards, soit plus de 62% de la population mondiale.

Alors que le rapport Digital 2024 met en avant le franchissement du cap des 5 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux, reflétant une croissance soutenue et une adoption massive à travers le monde, des événements récents pourraient influencer cette dynamique. Par exemple, TikTok, l'une des plateformes en tête, fait face à la rupture de son contrat par Universal Music Group, menaçant la présence de nombreux artistes populaires sur la plateforme.

Par ailleurs, une étude de Gartner anticipe une baisse significative de l'engagement sur les réseaux sociaux d'ici 2025, avec une diminution attendue de 50% due à des facteurs comme la baisse de qualité perçue, la désinformation et les inquiétudes liées à l'IA. Bien que les chiffres actuels indiquent une utilisation en hausse, ces prévisions soulignent l'importance pour les plateformes de s'adapter et d'innover pour maintenir l'engagement des utilisateurs.

Les réseaux sociaux viennent de franchir le cap des 5 milliards d'utilisateurs

Le rapport annuel “Digital 2024” révèle une croissance continue du nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux, atteignant 5,04 milliards, soit 62,3% de la population mondiale, avec une augmentation annuelle de 266 millions d'utilisateurs. Cette expansion reflète non seulement l'adoption croissante des plateformes sociales à travers le monde mais aussi l'évolution des habitudes des utilisateurs. Ils consacrent en moyenne 2 heures et 23 minutes par jour à naviguer sur leurs réseaux sociaux favoris, répartis sur 6,7 plateformes différentes chaque mois.

Le rapport souligne également l'augmentation du temps passé en ligne, avec une moyenne de 6 heures et 40 minutes par jour, ainsi qu'une croissance de 10,5% de la portée publicitaire mondiale de Facebook à l'occasion de son 20e anniversaire. Parallèlement, LinkedIn, Snapchat, WeChat et Pinterest enregistrent tous une croissance notable de leur base d'utilisateurs. Les dépenses publicitaires digitales continuent de croître, atteignant près de 720 milliards de dollars en 2023, avec une part conséquente allouée aux publicités sur les réseaux sociaux et aux activités d'influence.

Dans le classement des plateformes sociales en termes de temps passé par les utilisateurs, TikTok se positionne en tête, avec les utilisateurs Android y consacrant en moyenne 34 heures par mois. YouTube suit de près, avec les utilisateurs passant un peu plus de 28 heures par mois sur son application. En ce qui concerne la plateforme favorite des utilisateurs, Instagram a détrôné WhatsApp pour devenir la plateforme la plus appréciée, avec 16,5 % des internautes âgés de 16 à 64 ans la considérant comme leur plateforme préférée.

Néanmoins, ces données peuvent manquer de précision en raison de la présence de bots et de comptes automatisés, qui peuvent artificiellement gonfler les statistiques d'engagement et de temps passé sur les plateformes. De plus, les variations dans les méthodologies de collecte de données et les différences régionales dans l'accès et l'usage des plateformes peuvent également contribuer à des inexactitudes dans ces mesures.