Limitation à 110 km/h sur l’autoroute : les voitures électriques vont gagner en autonomie

Le passage de la limite de 130 km/h sur autoroute à 110 km/h aurait au moins un effet bénéfique pour les conducteurs de voitures électriques : à 110 km/h, ces véhicules consomment moins, ce qui leur permet donc d’augmenter significativement leur autonomie.

Abaisser les limitations de vitesse n’est jamais très populaire. Il ne faut pourtant pas oublier que cette mesure poursuit un double objectif : baisser le niveau d’émissions de polluants et de CO2 tout en faisant baisser la mortalité routière, qui sont effectivement deux paramètres corrélés à la vitesse. Le site Automobile-Propre trouve au moins un autre avantage à cette baisse de la limite de vitesse sur autoroute de 130 km/h à 110 km/h : l’autonomie des voitures électriques.

110 km/h : rouler moins vite en électrique peut en réalité faire gagner du temps

Eux-aussi consomment moins lorsqu’ils roulent moins vite. Selon les tests d’Automobile-Propre avec une Peugeot e-208 l’autonomie pratique passe de 150 km environ lors d’un voyage à 130 km/h à près de 230 km. Ce qui représente tout de même 80 km de différence. Et ce n’est pas tout : sur les longs trajets, cette baisse de vitesse fait même gagner du temps sur les temps de trajet actuels lorsqu’on conduit une voiture électrique.

Le site explique en effet : « au final, le temps passé à faire le plein anéantit le gain de temps à vitesse maximale. Si bien qu’en roulant à 110 km/h on économise plus de 30 minutes de voyage » sur un trajet total de 600 km. Automobile-Propre rappelle que la plupart des routes sont déjà limitées à 90 km/h et 110 km/h – ce qui signifie que le passage à 110 km/h sur autoroute ne devrait pas trop changer le quotidien des Français.

Sur les trajets les plus longs, en métropole, comme un Toulouse – Paris par exemple, où pour l’essentiel l’autoroute est limitée à 130 km/h, le passage à 110 km/h faire perdre, pour les conducteurs de véhicules thermiques, environ une heure. Sachant que ces derniers devraient eux aussi faire des économies sur ces longs trajets, étant donné que leur voiture consommera nettement moins d’essence.

