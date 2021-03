Lime recycle ses batteries de trottinettes électriques en enceintes Bluetooth

Lime a signé un partenariat avec Gomi, une société britannique spécialisée dans la conception de produits high-tech en matériaux recyclés. Grâce à cette union, Gomi va pouvoir récupérer les vieilles batteries des trottinettes électriques Lime pour développer des enceintes Bluetooth. La campagne KickStarter du projet a débuté ce mardi 2 mars 2021.

Lime, l'un des principaux opérateurs de trottinettes électriques en libre-service, a décidé de faire un geste pour la planète. Pour ce faire, l'entreprise a signé un partenariat avec Gomi, une société britannique spécialisée dans la conception de produits high-tech en matériaux recyclés.

Ainsi, Lime compte fournir 50 000 batteries usagées provenant de ses trottinettes électriques à Gomi. L'entreprise compte ensuite s'en servir pour développer le “Gomi Speaker”, une enceinte Bluetooth capable d'afficher 20 heures d'autonomie. Gomi a d'ailleurs lancé la campagne de financement participatif sur KickStarter ce mardi 2 mars 2021.

Précisions que l'objectif de 4615 € a d'ores et déjà été atteint, Gomi ayant recueilli pour l'instant 9614 €. “Chez Gomi, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de créer un impact positif grâce à des produits design qui repensent les déchets et aident à nettoyer la planète”, assure la société dans le descriptif du projet.

“C'est ce qui a conduit à la création du Gomi Speaker, un haut-parleur portable mono de 25 W respectueux de l'environnement, fabriqué à partir de 100 sacs plastiques usagés, dont 100% de l'énergie provient de batteries réutilisées, sauvées de trottinettes électriques endommagées”, précise Gomi.

D'après Lime, les batteries usagées sont nettoyées et testées avant d'être envoyées à Gomi. Avec ce projet, Lime contribue à réduire l'empreinte provoquée par son activité. En effet et comme en atteste une étude publiée par la North Carolina State University, le bilan carbone d'une trottinette électrique en libre-service est d'environ 202 g de CO2 par km et par passager sur l'ensemble de son cycle de vie (phase de fabrication, phase de production de l'énergie, phase d'usage du véhicule et fin de vie du véhicule).

Cela représente à peu autant qu'une voiture thermique et 3,5 fois qu'une voiture électrique. Avec ce partenariat avec Gomi, Lime prolonge la durée de vie de ses batteries (généralement entre un mois et un an sur une trottinette), ce qui permet d'alléger le bilan carbone final. Pour rappel, depuis janvier 2020 les trottinettes électriques Lime détectent lorsque l'utilisateur monte sur un trottoir. Un message s'affiche ensuite pour l'inviter à ne plus reproduire la même erreur.

Source : Engadget